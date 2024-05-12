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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Виробники нафти проти Байдена. Огляд політичної ситуації в США

glavcom.ua
Гравці нафтового ринку вбачають в екологічному порядку денному адміністрації Байдена загрозу для себе
фото: Depositphotos

Байден, нафта, зміни клімату і вибори

На FT вийшов розбір, чому великі виробники нафти, які при Байдені заробляють найбільше в історії, його ненавидять. Це дуже добрий матеріал для розуміння передвиборчого порядку денного. В тому числі про те, чому існують танці у стилі «як обмежити Росію, щоб не вдарити по цінам на паливо». Тож, ось тези:

1

Нафтогазова промисловість США зараз знаходиться на піку. Видобуток – більш 13 млн бар на добу (рекорд за всі часи). Експорт різко зріс, як і прибутки – переважно після вторгнення Росії в Україну. Акції ExxonMobil і інших компаній зросли в ціні в 1,5 – 2 рази. Але представники галузі переконані, що ці всі успіхи – всупереч Білому дому.

2

Гравці нафтового ринку вбачають в екологічному порядку денному адміністрації Байдена загрозу для себе. Напередодні обрання 2020 Байден заявляв, що зробить боротьбу зі змінами клімату важливою складовою своєї політики, і за ці 4 роки ввів нові екологічні правила – від захисту видів, що знаходяться на межі зникнення до обмежень на будівництво нових LNG-терміналів.

3

Для чого така політика? Алі Заїді, радник Байдена з питань клімату, каже що ніхто спеціально обмежувати галузь не збирається, але Америка має концентруватися на побудові економіки майбутнього і екологічних програмах, щоб витримати глобальну конкуренцію.

4

Напад Путіна на Україну диспозицію змінив: ціни на бензин пішли вгору, що могло мати негативні наслідки для демократів, тому Байден вимагав від компаній збільшити видобуток, щоб стабілізувати ціни і підтримати інші галузі економіки. Так, для Байдена політично дуже важливі ціни на паливо.

5

Коли нафтові компанії за підсумками 2022 отримали рекордні надприбутки, Байден почав більш активно критикувати їх за жадібність і безвідповідальність. Але все ж його адміністрація спробувала знайти порозуміння. 2023 вона схвалила масштабний буріння на Алясці, проти якого протестували екологи і прогресивні виборці самого Байдена. Крім того, Закон про зниження інфляції (ухвалено 8.2022) передбачав не тільки величезні інвестиції у «зелену промисловість», але й певні поступки нафтогазовому сектору.

6

Напередодні виборів ситуація змінилася, коли Білий дім посилив ряд обмежень для галозі, в тому числі зробив більш суворими екологічні вимоги для автомобілів. Чи дає така політика електоральний ефект? Важко сказати. За даними CNN, наразі виборці віком 18-34 більше підтримують Трампа: 51% проти 40%. А «прогресивна молодь» роздратована на Байдена і через непослідовну кліматичну політику (привіт, буріння на Алясці), і через позицію по війні в Газі.

7

Трамп використовує ситуацію у своїй політичній агітації. Під час турне по штатам, які залежать від видобутку нафти він постійно говорить про політику «drill, baby, drill». Це знаходить підтримку у нафтових компаній і їх працівників. Наразі нафтовики надонатили Трампу 7 млн доларів, але буде більше, бо значна частина спочатку підтримувала Ніккі Гейлі.

8

Особливо жорстка політична боротьба навколо галузі йде у Пенсільванії, голоси якої можуть бути вирішальними (2016 там переміг Трамп, 2020 – Байден). У штаті було обмежено будівництво нових LNG-терміналів, від цього рішення дистанціювався і місцевий губернатор – демократ Джош Шапіро, який в усьому іншому беззаперечно підтримує Байдена.

9

При цьому значна частина галузі скептично налаштована і до Трампа. Адже його обіцянки дешевого бензину, збільшення видобутку, а також ймовірні торговельні війни зовні можуть завдати компаніям (особливо орієнтованими на експорт) великих збитків.

10

Ця ситуація добре ілюструє наскільки важко Байдену дається лавіювання між важливим для багатьох його виборців екологічним порядком денним, необхідністю тримати прийнятні ціни на паливо і інтересами виборців в різних регіонах.

От так виглядає у великій політиці пошук балансу між довгостроковими інтересами країні (який кожен баче по своєму), вузькими галузевими інтересами, зовнішньополітичними задачами (стримувати Росію, наприклад) і задачею виграти найближчі вибори.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта бензин політика вибори у США Джозеф Байден

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