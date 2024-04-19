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Іран досягнув шестирічного максимуму в експорті нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран досягнув шестирічного максимуму в експорті нафти
Нафтова промисловість Ірану знайшла способи обійти санкції
фото з відкритих джерел

Тегеран продавав у середньому 1,56 млн барелів на день протягом перших трьох місяців року

Іран експортує більше нафти, ніж будь-коли за останні шість років, забезпечуючи приріст його економіки на $35 млрд на рік, поки західні країни обговорюють посилення санкцій у відповідь на напад Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє Financial Times.

За даними компанії Vortexa, Тегеран продавав у середньому 1,56 млн барелів на день протягом перших трьох місяців року, майже весь обсяг прямував у Китай. Це є найвищим показником з третього кварталу 2018 року.

Як зазначає видання, успіх Ірану в експорті сирої нафти підкреслює труднощі, з якими стикаються США та ЄС, які прагнуть посилити тиск на Тегеран після його ракетної та безпілотної атаки на Ізраїль. Зокрема, Вашингтон і ЄС готують нові санкції проти Ірану, частково для того, щоб відмовити Ізраїль від ескалації конфлікту з Тегераном.

Міністр фінансів США Джанет Єллен цього тижня визнала, що Іран «явно» продовжує експортувати свою нафту і що «потрібно зробити більше», щоб обмежити торгівлю.

У Тегерані державне інформагентство Tasnim повідомило, що нафтова промисловість країни знайшла способи обійти санкції, додавши, що оскільки її основним покупцем є Китай, вона значною мірою захищена від тиску Заходу.

Старший аналітик і фахівець із санкцій компанії Vortexa Армен Азізян заявив, що США нещодавно почали звертати увагу на окремі танкери, підозрювані в перевезенні іранської нафти, ввівши санкції щодо двох танкерів у лютому та ще 13 у квітні. Проте, вплив на експорт, за його словами, досі був «мінімальним». Розмір флоту, який використовується Іраном для транспортування нафти, за останній рік зріс на одну пʼяту до 253 суден, а кількість супертанкерів, що перевозять до 2 млн барелів нафти, подвоїлася з 2021 року.

За даними компанії Kpler, яка відстежує танкери по всьому світу, практично вся іранська нафта, продана цього року, пішла до Китаю, а агресивне запровадження санкцій може дестабілізувати не лише нафтовий ринок, а й відносини США та Китаю.

Як повідомлялося, уранці в п'ятницю, 19 квітня, за місцевим часом Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану. Запуски ракет відбулися після атаки Ірану минулої суботи, коли країна направила залп з понад 300 безпілотних літальних апаратів і ракет до цілей по всій країні. 

Нагадаємо, посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії.

До слова, морський експорт російської нафти на другому тижні квітня піднявся до 11-місячного максимуму, а поставки з усіх основних портів наблизилися до пікових рівнів.

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Теги: торгівля Іран експорт санкції нафта

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