Головна Київ Новини
search button user button menu button

Конфлікт за чаркою закінчився підпалом авто, затримано 25-річного молодика

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Конфлікт за чаркою закінчився підпалом авто, затримано 25-річного молодика
Знищений внаслідок підпалу автомобіль Nissan Kubistar
фото: поліція Київщини

Чоловіки разом відпочивали та випивали, а потім між ними спалахнула сварка

У селі Шевченкове Броварського району побутовий конфлікт між знайомими закінчився підпалом машини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

За даними правоохоронців, чоловіки разом відпочивали та випивали, коли між ними спалахнула сварка. Після цього 25-річний фігурант, перебуваючи поблизу припаркованого автомобіля Nissan Kubistar, проник через незачинені двері до транспортного засобу. За допомогою легкозаймистої речовини та запальнички підпалив задні сидіння салону та втік.

Внаслідок займання автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень та відновленню не підлягає, але люди внаслідок інциденту не постраждали. 

Автомобіль Nissan Kubistar зазнав критичних пошкоджень і відновленню не підлягає
Автомобіль Nissan Kubistar зазнав критичних пошкоджень і відновленню не підлягає

Поліцейські оперативно встановили та затримали палія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий за підозрою у підпалі авто
Затриманий за підозрою у підпалі авто
фото: поліція Київщини

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру фігуранту за фактом умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. У січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном. 

Раніше повідомлялося, що поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки.  До Деснянського управління поліції на спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини. Поліцейські задокументували пошкодження та розпочали пошук причетної до скоєння злочину особи.

Теги: кримінал машини Київщина автомобіль поліція конфлікт сварка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник БЕБ: «Коли хтось вирішує переплутати державну службу з «вирішенням питань», то відповідальність несуть не лише виконавці»
Цивінський розпочав чистку БЕБ після корупційного скандалу
29 травня, 17:44
До гасіння залучалися підрозділи ДСНС Київщини, пожежна служба аеропорту «Бориспіль» та інші оперативні служби
Рятувальники загасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури на Київщині (фото)
4 червня, 16:32
Наслідки ворожої атаки по Києву 15 червня 2026 року
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 09:15
Білоруський диктатор вкотре заявив про мир – і вкотре на тлі ядерних погроз
Лукашенко визнав, що боїться ЗСУ
15 червня, 22:45
Стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress під час зльоту з авіабази Едвардс
У США розбився ядерний бомбардувальник B-52: що відомо про екіпаж
15 червня, 23:13
Обов’язкове рішення Кабінету Міністрів України щодо вилучення земель лісогосподарського призначення не приймалося, що є порушенням вимог чинного на той час земельного та лісового законодавства
Державі повернуто ще 10 га лісу на Київщині, пов’язаного з Медведчуком
8 червня, 16:42
Підозрюваній загрожує до дев'яти років позбавлення волі
На Київщині затримано жінку з інвалідністю, яка пропонувала ухилянтам «шлюб» за 50 тис. євро
8 червня, 17:15
Аварія сталася 9 червня близько 12:44 в центрі міста Узин
Смертельна аварія на Київщині: у центрі Узина водій авто збив велосипедиста
11 червня, 08:16
Слідчі вважають, що протягом кількох років учасники схеми незаконно вирубували ліс в Оливському агролісництві
Справу про масштабну вирубку лісу на Київщині скеровано до суду: деталі
12 червня, 19:50

Новини

Конфлікт за чаркою закінчився підпалом авто, затримано 25-річного молодика
Конфлікт за чаркою закінчився підпалом авто, затримано 25-річного молодика
На Обухівщині автівка врізалася в дерево, 22-річна пасажирка загинула
На Обухівщині автівка врізалася в дерево, 22-річна пасажирка загинула
Рух Гостомельським шосе буде частково обмежено до 21 червня (схема)
Рух Гостомельським шосе буде частково обмежено до 21 червня (схема)
Столична влада відреагувала на скандал щодо роботи «швидкої» під час тривог
Столична влада відреагувала на скандал щодо роботи «швидкої» під час тривог
Оголошено вирок двом ділкам, які намагалися збути майже 250 тис. фальшивих доларів
Оголошено вирок двом ділкам, які намагалися збути майже 250 тис. фальшивих доларів
Столична прокуратура через суд вимагає знести ресторан на березі Дніпра
Столична прокуратура через суд вимагає знести ресторан на березі Дніпра

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Сьогодні, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua