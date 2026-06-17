Конфлікт за чаркою закінчився підпалом авто, затримано 25-річного молодика

Чоловіки разом відпочивали та випивали, а потім між ними спалахнула сварка

У селі Шевченкове Броварського району побутовий конфлікт між знайомими закінчився підпалом машини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронців, чоловіки разом відпочивали та випивали, коли між ними спалахнула сварка. Після цього 25-річний фігурант, перебуваючи поблизу припаркованого автомобіля Nissan Kubistar, проник через незачинені двері до транспортного засобу. За допомогою легкозаймистої речовини та запальнички підпалив задні сидіння салону та втік.

Внаслідок займання автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень та відновленню не підлягає, але люди внаслідок інциденту не постраждали.

Автомобіль Nissan Kubistar зазнав критичних пошкоджень і відновленню не підлягає

Поліцейські оперативно встановили та затримали палія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий за підозрою у підпалі авто фото: поліція Київщини

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру фігуранту за фактом умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. У січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. До Деснянського управління поліції на спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини. Поліцейські задокументували пошкодження та розпочали пошук причетної до скоєння злочину особи.