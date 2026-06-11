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Карпати накриють зливи, у Києві до 28°: погода на 11 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Карпати накриють зливи, у Києві до 28°: погода на 11 червня 2026 року
11 червня на заході та південному сході України очікуються дощі з грозами
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 26–28° тепла

У четвер, 11 червня, в Україні хмарність мінлива, на заході та південному сході країни короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. На заході та південному сході країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті – помірні, місцями значні дощі. На решті території опадів не прогнозується. Вітер переважно південний, 5–10 м/с. Температура вночі 13–18°; вдень 23–28°, на крайньому заході країни 18–23°.

Карпати накриють зливи, у Києві до 28°: погода на 11 червня 2026 року фото 1

У четвер, 11 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 23–28°; у Києві вночі 16–18°, вдень 26–28°.

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Нагадаємо, червень в Україні від початку місяця тримає українців на «гойдалці» між літньою теплою та весняними дощами з грозами. Атмосферні фронти один за одним приносили опади то на захід, то в центр, то на схід країни – тим часом у Європі справжня літня спека вже б'є температурні рекорди.

Якою буде погода найближчими днями, синоптики розповіли у прогнозі на 8–14 червня 2026 року: протягом тижня українців очікують дощі, грози та коливання температури, на півдні та сході – спека до 30–33°.

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Теги: Київ погода Укргідрометцентр спека вітер дощ Карпати (гори)

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