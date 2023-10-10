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БЕБ на Закарпатті виявив склад із підробленою італійською кавою

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
БЕБ на Закарпатті виявив склад із підробленою італійською кавою
Реалізація здійснювалась за відсутності договорів та ліцензій на використання торгової марки
фото: Бюро економічної безпеки

Дії зловмисника завдали компанії-виробнику матеріальної шкоди на понад 1,5 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області викрили місцевого підприємця, який під виглядом оригінальної італійської кави продавав фальсифікат.

Повідомляється, що зловмисник розповсюджував каву оптовими та роздрібними партіями у власному магазині та на замовлення, не маючи при цьому жодних договорів та ліцензій на використання торгової марки. Для зберігання товару використовувалось складське приміщення.

Детективи БЕБ провели низку обшуків у місцях продажу та зберігання фальсифікованої продукції, в результаті чого вилучили понад 3,5 тисячі пачок меленої та зернової кави.

За попередніми даними, закордонній компанії-виробнику було завдано матеріальну шкоду у розмірі щонайменше 1,5 млн грн.

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Бюро економічної безпеки повідомило, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли оновлений законопроєкт № 10088 про перезапуск Бюро економічної безпеки. Автори законопроєкту, серед яких керівники фінансового комітету Данило Гетманцев і Ярослав Железняк, пропонують підпорядкувати діяльність БЕБ міністру фінансів та змінити конкурсну процедуру «за прикладом практик НАБУ, САП і НАЗК».

Документ передбачає дострокове припинення повноважень першого заступника директора БЕБ та його заступників (директора зараз в БЕБ немає) та оголошення нового конкурсу на посаду директора Бюро.

Теги: розслідування Закарпатская область Бюро економічної безпеки України

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