БЕБ на Закарпатті виявив склад із підробленою італійською кавою

Реалізація здійснювалась за відсутності договорів та ліцензій на використання торгової марки

Дії зловмисника завдали компанії-виробнику матеріальної шкоди на понад 1,5 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області викрили місцевого підприємця, який під виглядом оригінальної італійської кави продавав фальсифікат.

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Повідомляється, що зловмисник розповсюджував каву оптовими та роздрібними партіями у власному магазині та на замовлення, не маючи при цьому жодних договорів та ліцензій на використання торгової марки. Для зберігання товару використовувалось складське приміщення.

Детективи БЕБ провели низку обшуків у місцях продажу та зберігання фальсифікованої продукції, в результаті чого вилучили понад 3,5 тисячі пачок меленої та зернової кави.

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За попередніми даними, закордонній компанії-виробнику було завдано матеріальну шкоду у розмірі щонайменше 1,5 млн грн.

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Бюро економічної безпеки повідомило, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли оновлений законопроєкт № 10088 про перезапуск Бюро економічної безпеки. Автори законопроєкту, серед яких керівники фінансового комітету Данило Гетманцев і Ярослав Железняк, пропонують підпорядкувати діяльність БЕБ міністру фінансів та змінити конкурсну процедуру «за прикладом практик НАБУ, САП і НАЗК».

Документ передбачає дострокове припинення повноважень першого заступника директора БЕБ та його заступників (директора зараз в БЕБ немає) та оголошення нового конкурсу на посаду директора Бюро.