Головна Світ Політика
search button user button menu button

Недовіра до ЦРУ та «пролетарій Освальд». Що стало відомо з оприлюднених документів про вбивство Кеннеді

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Недовіра до ЦРУ та «пролетарій Освальд». Що стало відомо з оприлюднених документів про вбивство Кеннеді
Вичерпних відповідей на запитання, пов’язані із вбивством Кеннеді, нові документи не дають
фото: Reuters

Розсекречені деталі пояснюють, чому Кеннеді хотів підпорядкувати розвідку Держдепу

Напередодні, 19 березня, у США були оприлюднені раніше засекречені документи, пов'язані із вбивством 35-го президента Сполучених Штатів Джона Ф. Кеннеді у 1963 році. Зокрема, було опубліковано понад 2 тис. документів з оригінальним текстом (раніше замість нього були або пробіли, або закреслені слова). Проте вичерпних відповідей на запитання, пов’язані із вбивством Кеннеді, документи все ж таки не дають, повідомляє «Главком».

 

Деталі про Лі Гарві Освальда

Як виходить з оприлюднених документів, звинувачуваний у вбивстві президента Кеннеді Лі Гарві Освальд не працював на радянську розвідку і ніколи не був агентом, підконтрольним КДБ, хоча той за ним стежив під час перебування Освальда у СРСР.

До Радянського Союзу Освальд прибув у 1959 році за туристичною візою. Він захоплювався ідеями комунізму і навіть просив у СРСР політичного притулку, пояснюючи це тим, що він – пролетарій, і йому складно жити «в капіталістичному суспільстві». Щоправда, вже у 1962-му Освальд передумав і повернувся до Штатів з дружиною, росіянкою Мариною. Серед оприлюднених документів, зокрема, є детальне розслідування ЦРУ про те, чи дозволила б радянська влада дружині Освальда виїхати з СРСР до США.

 

Кеннеді і ЦРУ

Відтепер у відкритому доступі є невідредагований текст доповідної записки помічника президента Кеннеді Артура Шлезінгера-молодшого. Він надіслав її в червні 1961-го. Попередні версії записки мали відредаговані моменти і грифи таємності, і через це листом цікавилися прихильники теорій змов, – вони вважали, що ЦРУ могло відіграти певну роль у вбивстві Кеннеді.

Шлезінгер писав, що ЦРУ було дозволено формувати зовнішню політику США, хоча це належить до повноважень Держдепартаменту і президента. Помічник Кеннеді критикував ЦРУ – називав його шахрайською «державою в державі» та нарікав, що воно має агентів по світу стільки ж, скільки й Держдеп, а подекуди – навіть більше. «Ніхто не знає, скільки потенційних проблем для зовнішньої політики США створюють зараз підпільні розвідувальні операції ЦРУ», – писав Шлезінгер.

Фахівці зазначають, що ця доповідна записка Шлезінгера була однією з причин того, що президент Кеннеді не довіряв ЦРУ. Він міркував про реорганізацію розвідуправління і про передання його під контроль Держдепартаменту.

 

Технологія прослуховування ЦРУ

Деякі документи ЦРУ довго не хотіло розсекречувати через побоювання, що вони розкриють методи шпигунського ремесла. Тепер у відкритому доступі є опис того, як американська розвідка прослуховувала телефони у столиці Мексики з грудня 1962 року по січень 1963-го. Сторінки попередньо відредаговані, проте там описані конкретні інструкції для оперативників ЦРУ, як прослуховувати дзвінки. Ідеться про використання хімічних речовин, щоб створити позначки на телефонних пристроях, які інші шпигуни могли б побачити лише в ультрафіолетовому світлі.

Таким чином ЦРУ відстежувало комунікації радянських і кубинських дипломатичних установ, – причому ці установи у Мехіко відвідував Лі Гарві Освальд за кілька місяців до вбивства Кеннеді.

Частина документів щодо вбивства Кеннеді публікувалася і за часів першого президенства Дональда Трампа, а напередодні нової публікації Трамп заявив, шо дав вказівку «нічого не викреслювати». Проте і у нових документах є певні обмеження. Водночас експерти зауважують, що нинішня публікація – це дійсно великий крок вперед у забезпеченні прозорості інформації.

Нагадаємо, у січні цього року, невдовзі після інавгурації, президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Також «Главком» повідомляв, що восени 2024-го  на аукціоні в США було продано відеозапис, на якому зафільмований кортеж 35-го президента США Джона Кеннеді, який мчить до лікарні відразу після стрілянини.

Читайте також:

Теги: вбивство документи ЦРУ США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп виступає у Конгресі, 5 березня 2025 рік
Звернення Трампа до Конгресу: про Україну мало і у кінці
5 березня, 12:25
Der Spiegel пише, що США максимально відступають від союзників
Der Spiegel показав обгортку зі «зрадженим» Зеленським на тлі заяв Трампа
21 лютого, 19:43
На думку Валерія Чалого, після того, як Трамп зробив зачистки в Пентагоні, військово-промислове лобі та військові «почнуть брати реванш»
Не Трампом єдиним. Експосол розповів, на кого Україна може розраховувати в США
23 лютого, 09:05
Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава під час 60-ї щорічної церемонії вручення премії «Золотий глобус»
Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у власному будинку
27 лютого, 11:51
Трампу дісталося від українських спортсменів
Як українські спортсмени підтримали Зеленського після зустрічі з Трампом
1 березня, 15:30
Стармер спробував врятувати економічну угоду між Україною та США
Велика Британія намагалася врятувати угоду між Україною та США – Bloomberg
2 березня, 04:19
У США перебуває велика кількість українських біженців
Українські біженці втратять статус у США? Трамп пояснив свою позицію
7 березня, 07:09
Володимир Дубовик: Окремі судді гальмують певні рішення Трампа, які, за їхньою оцінкою, є протизаконними, неконституційними
Чи зрадить Трамп демократію? Експерт-американіст пояснив, що стане моментом істини для Білого дому
7 березня, 09:00
Продукт, що продається під торговою маркою La Roche-Posay, містить пероксид бензоїлу, який за певних умов може перетворитися на канцерогенну речовину
Світовий косметичний бренд відкликає всі партії у США: що було виявлено у кремі
12 березня, 11:35

Політика

Недовіра до ЦРУ та «пролетарій Освальд». Що стало відомо з оприлюднених документів про вбивство Кеннеді
Недовіра до ЦРУ та «пролетарій Освальд». Що стало відомо з оприлюднених документів про вбивство Кеннеді
Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України
Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України
Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС
Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС
Путін міняє своїх перемовників у Саудівській Аравії
Путін міняє своїх перемовників у Саудівській Аравії
Сі Цзіньпін обурений угодою щодо Панамського каналу, яку Трамп назвав «перемогою»
Сі Цзіньпін обурений угодою щодо Панамського каналу, яку Трамп назвав «перемогою»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
96K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
69K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
19K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
18K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua