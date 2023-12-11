«П’яні вечірки» в Києві. Слідство запідозрило тиск адвокатів на потерпілих дівчат

За даними слідства, адвокати обвинуваченого у справі сексуального насильства намагалися вплинути на потерпілих дівчат під час розслідування

Прокурор Максим Дергачов, заявив, що адвокати обвинуваченого у справі сексуального насильства на «пʼяних вечірках» Андрія Ярини за даними слідства намагалися вплинути на потерпілих дівчат під час розслідування. Про це повідомляє Watchers.

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Нещодавно прокуратура завершила слідство та передала до розгляду суду справу так званих «пʼяних вечірок», в якій інкримінує трьом обвинуваченим – Андрію Ярині, Олегу Захару та Ярославу Домбровському кілька пунктів карних порушень від сексуального насильства до виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів.

Зокрема, потерпілими у справі визнано трьох дівчат.

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Підготовче засідання розпочалось 31-го жовтня. Проте рішення щодо подальшого розгляду справи та запобіжних заходів суддя Олександр Бойко зміг оголосити лише 11-го грудня. Причиною стало те, що захист Ярини зачитував свої заяви та скарги, відтак слухання тривали впродовж кількох засідань з перервами.

Прокурор Максим Дергачов 31-го жовтня просив продовжити строк утримання під вартою Андрія Ярини. Останнього звинувачують у вчиненні шістьох епізодів за інкримінованими статтями у сексуальному насильстві, розповсюдженні порнографічного контенту, і хуліганстві з ознаками особливого цинізму.

Держобвинувач наголосив на ризиках впливу на потерпілих та свідків. Ще на стадії досудового розслідування, за його словами, захисником Ярини було налагоджено контакт з потерпілою, яка приходила в суд і змінювала свідчення, що розглядається прокуратурою як ознаки впливу. Також прокурор повідомив, що зі сторони адвокатів Ярини були спроби вплинути на неповнолітню потерпілу, яка теж намагалась змінювати свої свідчення.

Зокрема, адвокат Ярини Тимофій Ковалишин заявив, що нібито одна з потерпілих перебільшила, пишучи заяву до правоохоронних органів. За його словами, потерпіла нікому не казала, що вона неповнолітня. Крім того, вважає він, дівчина нібито добровільно цілувала та обнімала Ярину. Захисник просив відпустити Ярину під заставу.

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Інший адвокат Дмитро Горлевий своєю чергою заявив: прокурор зводить наклеп щодо тиску на потерпілих. Він додав, що кожна сторона провадження може здобувати докази, зокрема відбирати пояснення. Вочевидь, він сформулював таким чином можливе виправдання розмов адвокатів Ярини з потерпілими дівчатами.

Крім того, адвокат Олег Охман назвав деякі епізоди «натягнутими». Він стверджував, що на потерпілу ніхто з адвокатів не тиснув.

Сам Ярина, даючи пояснення суду також заявив, що на потерпілу він не тиснув, а робили це начебто правоохоронні органи.

Нині ж Голосіївський райсуд Києва виніс рішення: призначити справу до розгляду у відкритому судовому засіданні.

Як повідомляв «Главком», 1 лютого слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ і прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області та підтвердили причетність до злочину групи осіб. Група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовували вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширювали в соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам гучних вечірок. Ще шістьом вручили повістки до військкомату. Серед них був і адвокат Артем Захаров. У соцмережі Захаров відхрестився від участі та організації «п’яних вечірок». Заявив, що надавав правову допомогу виключно під час проведення процесуальної дії – обшуку. Коли до квартири прибули представники ТЦК, то вони вручили Артему Захарову повістку про явку до військкомату.