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Дружина полковника медслужби отримала майже 1 млн грн «бойових» виплат, перебуваючи в тилу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дружина полковника медслужби отримала майже 1 млн грн «бойових» виплат, перебуваючи в тилу
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював фіктивні бойові виплати медичній сестрі, що залишалась вдома. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«У червні 2022 року полковник медичної служби одного з підрозділів ЗСУ прибув на схід України для виконання бойових завдань. Його дружина не була військовою та перебувала вдома з дитиною. Проте полковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року «працевлаштував» свою дружину на службу до підрозділу», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати. Таким чином за вісім місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн грн.

Військовому, його дружині та командиру медроти повідомлено про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Командиру медичної роти також повідомлено про підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

До слова, майже 7 тис. вироків корупціонерам було винесено після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Однак лише 1,5% корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, натомість більшість ж просто відкупилася штрафами.

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Теги: корупція в Україні бойові виплати ДБР

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