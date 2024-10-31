Зеленський підписав закон про угоди зі слідством у корупційних справах

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Закон забороняє укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон передбачає введення нової статті, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс.

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При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання штраф:

від 20 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 тис. грн) до 120 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 120 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 270 тис.неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення тяжкого злочину;

від 270 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 6 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Також суд зможе конфіскувати майно, якщо цей вид покарання узгодять. Проте закон забороняє укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Якщо скоєні злочини меншої тяжкості, організовані невеликі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки й сплатить штраф.

Як повідомляв «Главком», 18 липня Верховна Рада у першому читанні підтримала скандальний законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Він дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання, сплативши штраф. За основу проголосував 231 народний депутат. Зокрема, розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 9 жовтня проголосувала у першому читанні за законопроєкт №12039 про угоду зі слідством щодо розслідування корупційних злочинів. А вже згодом Верховна Рада 29 жовтня прийняла в цілому законопроєкт №12039 про угоди зі слідством. Цей текст підтримали і САП і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням.