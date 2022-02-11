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    Поліція встановила особу загиблого у ДТП з кортежем Ярославського

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    Місце ДТП з кортежем олігарха Олександра Ярославського - Поліція встановила особу загиблого у ДТП з кортежем Ярославського
    Місце ДТП з кортежем олігарха Олександра Ярославського
    фото: Нацполіція

    Загиблий – мешканець Харківщини

    Поліція встановила особу загиблого в ДТП на трасі Київ-Харків-Довжанський. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    Зазначається, що за результатами проведених заходів вилучено два автомобілі, сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується.

    Працівники поліції вже здійснили санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена, а також за адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП.

    Метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Mercedes та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

    Окрім того, 10 лютого поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України та оголосила про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення чоловіку, який заявив в поліцію про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди. Відповідно до санкції статті, такі дії караються позбавленням волі на строк до трьох років.

    До слова, з'явилося відео із кортежем Ярославського після ДТП.

    Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

    Згодом бізнесмен полетів із Харкова до Лондона. МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Згодом компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

    Також бізнесмен Олександр Ярославський пояснив, що спав вдома у той момент, коли трапилася смертельна ДТП.

    Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Харківщина розслідування Олександр Ярославський
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    Поліція встановила особу загиблого у ДТП з кортежем Ярославського