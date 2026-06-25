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Ексдиректор підприємства з утримання доріг Полтавщини отримав вирок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексдиректор підприємства з утримання доріг Полтавщини отримав вирок
Обвинуваченому призначено узгоджене покарання у вигляді восьми років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Обвинувачений перерахує на рахунок благодійного фонду 20 тис. USDT крипто активів

Вищий антикорупційний суд 23 червня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та колишнім директором державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

Ймовірно, йдеться про ексдиректора підприємства з утримання доріг Полтавщини Олексія Басана. У березні він отримав підозру в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.

У березні Басан отримав підозру в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації
У березні Басан отримав підозру в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації
фото: Олексій Басан/Facebook

Так, вироком суду обвинуваченого визнано винним у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Обвинуваченому призначено узгоджене покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку три роки та покладенням встановлених судом обовʼязків. Також особу позбавили права обіймати відповідні посади строком на три роки.

Поряд з цим, обвинувачений перерахує на рахунок благодійного фонду «Спільнота Стерненка» 20 тис. USDT крипто активів. Ці кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Також, до частини майна, яке перебуває у фактичній власності обвинуваченого та його близьких осіб застосовано спеціальну конфіскацію. Зокрема спеціальну конфіскацію застосовано до:

  • еквіваленту вартості житлового будинку у передмісті м. Полтави площею понад 200 кв. м із басейном, гаражем, будинком охорони та прилеглою ділянкою;
  • водяного мотоциклу із причепом;
  • майнових прав на шість квартир у багатоквартирних будинках в м. Полтава.

«Суттєвою умовою для укладення та затвердження угоди стала інша, надана обвинуваченим інформація, важлива для виконання завдань та функцій Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слід зауважити, що вказане кримінальне правопорушення розслідувалось без встановлення конкретних кримінальних правопорушень (без встановлення предикатного злочину), внаслідок яких одержано грошові кошти, що були перетворені в криптоактиви, рухоме, нерухоме та майнові права на нерухоме майно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні 2024 року Вищий антикорупційний суд визнав невинним Олексія Басана у справі щодо зловживання службовим становищем та нецільового використання бюджетних коштів під час закупівлі проєктування доріг. Тоді суд дійшов висновку, що посадовець діяв в інтересах служби, а збитків не завдано.

Теги: САП Полтавщина Вищий антикорупційний суд

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