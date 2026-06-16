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Служитель Феміди, який брав хабар у туалеті суду, отримав вирок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Служитель Феміди, який брав хабар у туалеті суду, отримав вирок
Після відбуття основного покарання Кріль не зможе займати певні посади строком на три роки
фото: suddi.spilnota.ua (покращене за допомогою ШІ)

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим суддю Турківського райсуду Львівської області Луку Кріля. Йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що після відбуття основного покарання Кріль не зможе займати певні посади строком на три роки. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів.

Нагадаємо, у грудні 2018 року суддя Кріль був затриманий співробітниками Служби безпеки України і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на вимаганні від місцевого мешканця €1 тис. за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності через керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали суддю на робочому місці після одержання другої частини неправомірної вигоди (€400). Ці кошти служитель Феміди отримав у туалеті будівлі суду.

Згодом у лютому 2019 року Вища рада правосуддя тимчасового відсторонила суддю Турківського районного суду Луку Кроля від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Крім того, у 2020 році суддя Кріль знову взяв хабар: за $500 він пообіцяв не притягувати бізнесмена до відповідальності.

Зауважимо, що у квітні 2025 року повідомлялося, що Лука Кріль мобілізувався до ЗСУ.

Теги: корупція в Україні суддя Вищий антикорупційний суд

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