Удар по Полтавщині: загинула людина, кількість травмованих зросла

Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них щестеро дітей

Унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання

Учора російська терористична армія атакувала Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки.

Зокрема, за даними влади, кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них шестеро дітей. «На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким», – додав Дяківнич.

Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала ракетами Полтавщину. Дяківнич зазначив, що всім постраждалим надається уся необхідна допомога.

До слова, вночі 21 червня російська окупаційна армія атакувала Кропивницький. Під удар окупантів потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа.