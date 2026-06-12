Засуджена за підготовку теракту пояснила свої дії тим, що не дивилася новин

Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокурори довели, що у березні 2025 року жінка була завербована через Telegram та виконувала завдання спецслужби РФ

Суд визнав винною мешканку Лубен, яка співпрацювала з представником спецслужби РФ та готувала теракт на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Російську агентку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що у березні 2025 року жінка була завербована через Telegram та виконувала завдання спецслужби РФ. Спочатку вона збирала інформацію про об’єкти у Києві та на Полтавщині, зокрема – фотографувала військовий об’єкт і залізничний транспорт, передаючи отримані дані ворогу за грошову винагороду.

Згодом обвинувачена погодилася підготувати теракт у рідному місті. За вказівками куратора вона орендувала квартиру та виготовила саморобний вибуховий пристрій, за встановлення якого їй пообіцяли $1 тис. Водночас спецслужби РФ планували використати її «втемну» та ліквідувати під час вчинення злочину.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців теракт вдалося попередити, а жінку затримати. У суді вона повністю визнала вину та пояснила свої дії тим, що нібито не усвідомлювала їх наслідків, оскільки «не дивилася новин».

Нагадаємо, СБУ також запобігла новій серії терактів у Харкові. В обласному центрі було затримано агента ФСБ, який готував серію підривів у прифронтовому місті.