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Засуджена за підготовку теракту пояснила свої дії тим, що не дивилася новин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Засуджена за підготовку теракту пояснила свої дії тим, що не дивилася новин
Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Офіс генпрокурора

Прокурори довели, що у березні 2025 року жінка була завербована через Telegram та виконувала завдання спецслужби РФ

Суд визнав винною мешканку Лубен, яка співпрацювала з представником спецслужби РФ та готувала теракт на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Російську агентку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Засуджена за підготовку теракту пояснила свої дії тим, що не дивилася новин фото 1

Прокурори довели, що у березні 2025 року жінка була завербована через Telegram та виконувала завдання спецслужби РФ. Спочатку вона збирала інформацію про об’єкти у Києві та на Полтавщині, зокрема – фотографувала військовий об’єкт і залізничний транспорт, передаючи отримані дані ворогу за грошову винагороду.

Згодом обвинувачена погодилася підготувати теракт у рідному місті. За вказівками куратора вона орендувала квартиру та виготовила саморобний вибуховий пристрій, за встановлення якого їй пообіцяли $1 тис. Водночас спецслужби РФ планували використати її «втемну» та ліквідувати під час вчинення злочину.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців теракт вдалося попередити, а жінку затримати. У суді вона повністю визнала вину та пояснила свої дії тим, що нібито не усвідомлювала їх наслідків, оскільки «не дивилася новин».

Нагадаємо, СБУ також запобігла новій серії терактів у Харкові. В обласному центрі було затримано агента ФСБ, який готував серію підривів у прифронтовому місті.

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Теги: Офіс Генерального прокурора теракт Полтавщина російські агенти

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