Нічна атака на Полтавщину: пошкоджено енергооб'єкт, є поранений

Російські дрони влучили у приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури

Бригади АТ «Полтаваобленерго» працюють над відновленням мереж

У ніч на 18 червня російські дрони атакували Полтавський та Миргородський райони.

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що під ударом опинилися промислові підприємства, приватний сектор та об'єкт енергетичної інфраструктури, пише «Главком».

У Полтавському районі ворожі БпЛА пошкодили промислове та приватне підприємства. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень технологічне обладнання та адміністративна будівля. Одна людина дістала поранення та була госпіталізована.

Також російські дрони влучили у приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Через атаку частина споживачів залишилася без електропостачання. Бригади АТ «Полтаваобленерго» працюють над відновленням мереж.

У Миргородському районі через падіння безпілотника пошкоджено складські приміщення. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

До слова, увечері 6 червня було зафіксовано падіння ворожого БпЛА у Полтавському районі. Пошкоджено будівлю одного з підприємств.