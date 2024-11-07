Атака на столицю: на території медцентру виявлено двигун та частини російського «шахеда»

Під час обстеження локації правоохоронці знайшли частини російського БпЛА

Після нічної атаки російських дронів на столицю в одному із районів міста виявлено двигун та частину російського «шахеда». Відповідні фото з'явилися у мережі.

У Києві на території медцентру знайшли двигун та частини російського шахеда, пишуть місцеві пабліки pic.twitter.com/YdXYRkUJoL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2024

Як зазначається, уламки ворожого дрона були знайдені на території медцентру. На опублікованих кадрах видно, як правоохоронці по частинах збирають частини БпЛА.

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Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА. Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків.