Стало відомо, хто тимчасово керуватиме СБУ

Після переходу Євгенія Хмари до Міністерства оборони президент доручив керівництво спецслужбою її першому заступнику Олександру Покладу

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Відповідний указ №622/2026 глава держави підписав 17 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента.

Згідно з указом, на Олександра Поклада покладено тимчасове виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Кадрове рішення ухвалено після того, як Євгеній Хмара залишив посаду виконувача обов'язків голови СБУ та перейшов до Міністерства оборони. Наразі він виконує обов'язки міністра оборони України.

Олександр Поклад із 2023 року обіймав посаду заступника голови СБУ, а згодом став першим заступником керівника спецслужби. До цього він очолював департамент контррозвідки Служби безпеки України.

У вересні 2024 року Покладу було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Також він нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденами «За мужність» ІІІ і ІІ ступенів.

Нагадаємо, 16 липня в Україні відбулася масштабна кадрова ротація після оновлення складу уряду. Євгеній Хмара став тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, у зв'язку з чим президент поклав тимчасове виконання обов'язків голови СБУ на першого заступника керівника спецслужби Олександра Поклада.