Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, хто тимчасово керуватиме СБУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто тимчасово керуватиме СБУ
Володимир Зеленський та Олександр Поклад
фото: Офіс Президента

Після переходу Євгенія Хмари до Міністерства оборони президент доручив керівництво спецслужбою її першому заступнику Олександру Покладу

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Відповідний указ №622/2026 глава держави підписав 17 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента.

Стало відомо, хто тимчасово керуватиме СБУ фото 1
фото: president.gov.ua

Згідно з указом, на Олександра Поклада покладено тимчасове виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Кадрове рішення ухвалено після того, як Євгеній Хмара залишив посаду виконувача обов'язків голови СБУ та перейшов до Міністерства оборони. Наразі він виконує обов'язки міністра оборони України.

Олександр Поклад із 2023 року обіймав посаду заступника голови СБУ, а згодом став першим заступником керівника спецслужби. До цього він очолював департамент контррозвідки Служби безпеки України.

У вересні 2024 року Покладу було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Також він нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденами «За мужність» ІІІ і ІІ ступенів.

Нагадаємо, 16 липня в Україні відбулася масштабна кадрова ротація після оновлення складу уряду. Євгеній Хмара став тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, у зв'язку з чим президент поклав тимчасове виконання обов'язків голови СБУ на першого заступника керівника спецслужби Олександра Поклада.

Читайте також:

Теги: СБУ уряд Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зробив заяву про нові удари по РФ
Зеленський подякував українським військовим за удари по РФ
14 липня, 14:57
Зеленський провів зустріч із Федоровим
Зеленський після зустрічі з Федоровим назвав ключовий виклик в обороні
12 липня, 16:59
У Львові стався масштабний конфлікт з військовими ТЦК
«Історія дуже погана». Зеленський прокоментував конфлікт громадян з ТЦК у Львові
9 липня, 21:33
Зеленський підписав указ №586/2026
Соня Кошкіна, Євген Малолєтка. Затверджено новий склад комітету Шевченківської премії
7 липня, 13:12
Меланія Трамп тисне на Путіна щодо повернення зниклих безвісти дітей із Росії
Меланія Трамп веде таємні прямі переговори з Путіним
4 липня, 15:49
На тлі війни в Україні Москва може вдатися до нових кроків для загострення ситуації, зокрема щодо країн Балтії
Путін готує напад на країни Балтії: польська розвідка назвала можливі сценарії
28 червня, 17:59
28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України
Зеленський звернувся до народу в День Конституції України
28 червня, 09:58
Блогерка Анастасія Верніковська обурила українців
Блогерка з Польщі публічно викинула український паспорт у смітник і спровокувала хейт (фото)
24 червня, 16:48
Момент детонації резервуара з паливом на Московському НПЗ у Капотні
Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – моніторингові канали
18 червня, 23:40

Політика

Стало відомо, хто тимчасово керуватиме СБУ
Стало відомо, хто тимчасово керуватиме СБУ
Нацполіцію очолив один із ключових соратників Вигівського
Нацполіцію очолив один із ключових соратників Вигівського
Зеленський знайшов нову посаду для ексміністра економіки Соболева
Зеленський знайшов нову посаду для ексміністра економіки Соболева
Зеленський призначив Сергія «Флеша» Бескрестнова своїм радником: дос'є
Зеленський призначив Сергія «Флеша» Бескрестнова своїм радником: дос'є
Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі
Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі
Корецький дав міністерствам сім днів на підготовку плану роботи
Корецький дав міністерствам сім днів на підготовку плану роботи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
182K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua