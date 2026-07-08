СБУ вдарила по авіабазі «Джанкой» та складах окупантів

Під ударами опинилися військова інфраструктура Криму, логістичний хаб російських безпілотників і місця дислокації операторів БпЛА

Підрозділи Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України протягом минулого тижня завдали серії ударів по ключових військових об'єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Операції були спрямовані на зниження воєнного потенціалу РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, спецпризначенці «Альфи», які працюють у зоні middle strike, виконали комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на виконання завдань, поставлених президентом України.

Зокрема, безпілотники СБУ атакували військову інфраструктуру тимчасово окупованого Криму. Під удар потрапила військова авіабаза «Джанкой», де, за даними СБУ, було уражено ретранслятори російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон», а також склади зі зброєю та військовою технікою.

Крім цього, українські спецпризначенці завдали ударів по інфраструктурі порту «Крим» у Керчі, а також по складах боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

Окремою ціллю став логістичний хаб російських військ поблизу Покровська на Донеччині. За інформацією СБУ, там було знищено об'єкт, який забезпечував окупантів безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами.

Також українські військові уразили пункти постійної дислокації операторів безпілотних систем РФ у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам'янка Запорізької області. Крім того, СБУ повідомила про знищення військових складів противника у Гранітному та Стилі Донецької області.

За даними спецслужби, проведені операції суттєво порушили логістику російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції, а також призвели до ліквідації пілотів і керівного складу підрозділів безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів окупаційної армії.

Нагадаємо, що у російському Нижньокамську (Республіка Татарстан) безпілотники, за попередніми даними, атакували нафтопереробний комплекс «Танеко». Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, а над об'єктом здійнявся густий дим.