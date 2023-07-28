Правоохоронці проводять обшуки у райвіділку Дніпра. Керівника підрозділу затримано

Зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрали в Дніпрі подружжя та катуванням змушували виплатити викуп

Сьогодні, 28 липня, правоохоронці проводять обшуки в одному з райвідділень поліції Дніпра. Наразі керівник підрозділу затриманий. Про це повідомляє пресслужба Мінстерства внутрішніх справ.

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Як зазначається, оголошено підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику за кришування злочинного угруповання та приховування злочину.

Як повідомили в МВС, у березні 2022 група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрали в Дніпрі подружжя та катуванням змушували виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини.

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Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Але ненадовго: зловмисники просто в коридорі «вирішували» питання з поліцейськими. За $20 тис. катівників відпустили, а провадження навіть не реєстрували.

Внутрішня безпека поліції чітко спрацювала: на першому етапі розкрили розбійний напад і затримали всіх учасників банди, а сьогодні надали оцінку діям поліцейських у вигляді підозри.

Нагадаємо, Служба безпеки України масово затримала працівників Національної поліції у Дніпрі. Підозрюваних звинувачують у «кришуванні» наркотиків в місті, а також інших злочинців, причетних до цього.

Раніше повідомлялося, що 26 липня, Служба безпеки і Державне бюро розслідувань провели слідчі дії вже у екснародного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.