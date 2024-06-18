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Солдати КНДР порушили кордон Південної Кореї

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Солдати КНДР порушили кордон Південної Кореї
Близько 20-30 північнокорейських солдатів ненадовго перейшли на територію Південної Кореї
фото з відкритих джерел

Це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Про це пише Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня.

Зазначається, близько 20-30 північнокорейських солдатів із робочим інструментом перетнули військову демаркаційну лінію на центральній ділянці кордону близько 8:30 ранку.

Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли, спонукавши північнокорейських солдатів повернутися на свою сторону кордону.

Представник Об’єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

Порушення кордону сталося на тлі того, що з квітня Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.

«Ці дії, схоже, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими і жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон», – йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.

Нагадаємо, 9 червня південнокорейські військові зробили низку попереджувальних пострілів у бік солдатів КНДР, які порушили державний кордон.

До слова, у Південній Кореї відновили трансляцію пропагандистських аудіозвернень у прикордонних районах. Крізь гучномовці лунають заклики, спрямовані проти комуністичного режиму КНДР, з боку якої нещодавно прилетіло понад 1000 повітряних кульок, наповнених сміттям і гноєм, нагадує The Associated Press.

На ситуацію негайно відреагувала впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Кім Йо Чжон назвала інцидент на кордоні «прелюдією до дуже небезпечної ситуації», яку нібито створив Південь.

У Пхеньяні заявили, що їхня кампанія з використанням повітряних куль розпочалася після того, як південнокорейські активісти запустили на Північ кулі, наповнені листівками та USB-накопичувачами з популярними південнокорейськими піснями та фільмами. Аналітики кажуть, що режим у Пхеньяні побоюється, що це може деморалізувати війська на передовій і місцевих жителів.

Теги: військові Північна Корея кордон Південна Корея

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