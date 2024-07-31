НАБУ взялося перевіряти «слугу» Жупанина, який відпочивав у Лондоні

Досудового розслідування за фактами можливого незаконного збагачення Жупанина детективи наразі не проводять

Національне антикорупційне бюро перевіряє інформацію ЗМІ про подорожі та відпочинок нардепа «Слуги народу» Андрія Жупанина в Лондоні. Про це повідомило НАБУ «Комерсант український» у відповідь на інформаційний запит.

«Детективи НАБУ проводять аналітичну роботу з метою перевірки інформації, викладеної у вказаному журналістському розслідуванні (розслідування Bihus.Info: «Дружина нардепа Жупанина «спалила» його на відпочинку в Лондоні». – «Главком»)», – йдеться у відповіді.

В Бюро уточнили, що досудового розслідування за фактами можливого незаконного збагачення Жупанина детективи наразі не проводять. Там пояснили, що право реєстрації такого провадження, згідно з вимогами КПК, належить Генеральному прокурору України.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації за 2023 рік народного депутата України Жупанина Андрія.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Жупанин опинився в центрі скандалу через свої регулярні поїздки до Лондона під час повномасштабної війни в Україні. Журналістське розслідування Bihus.Info виявило, що депутат досить часто відвідує британську столицю, де часто проводить час з дружиною і проживає в елітних апартаментах орієнтовною вартістю понад 5 000 фунтів стерлінгів на місяць.

Акцентувалося на тому, що Жупанин регулярно відвідує Лондон, попри дію в Україні заборони на виїзд депутатів з країни у недержавних справах, що введена РНБО в січні 2023 року.