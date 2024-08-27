Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою
У червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України
фото з відкритих джерел

Сухаревський пообіцяв багато «сюрпризів» для окупантів

Україна, як морська держава, найближчим часом «матиме вагомий аргумент на морі». Таку заяву зробив командувач Сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський, повідомляє «Укрінформ».

«Щоб не видавати технічних і організаційних моментів, скажу лише так, що досить скоро у нас, як у морської держави, на морі з’явиться вагомий аргумент, який буде давати нам хороший конструктив», – наголосив командувач.

Як пояснив Сухаревський, це сприятиме ефективній обороні морських рубежів.

На питання журналістки, чи очікувати від України «сюрпризів» для ворога, військовий відповів: «Однозначно, так».

«Фантазії у нас вистачає, бажання також, досвіду тим паче, тому будемо і вже придумали та розвиватимемо усі ці моменти. Результат один – це палаючі мошанські болота, це промислові масштаби знищення противника і це свята українська Перемога», – підсумував Вадим Сухаревський.

До слова, Сухаревський також повідомив, як багато охочих вступає до Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, у червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня, перший наказав стріляти в бойовиків на ураження.

Згодом президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил». 

Читайте також:

Теги: держава президент безпілотник фронт перемога полковник дрон Вадим Сухаревський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як РЕР та РЕБ змінюють правила гри на полі бою
Як штучний інтелект та нові дрони визначають хід війни
19 серпня, 21:12
Такою кількістю «Шахедів» окупанти атакували Україну у новорічну ніч 1 січня 2024 року
Одна з наймасованіших атак безпілотників: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
31 липня, 09:48
Україна застосувала щодо Дмитра Фірташа 11 видів санкцій терміном на 10 років – до червня 2034 року
Підсанкційний олігарх Фірташ подав новий позов проти Зеленського (Оновлено)
5 серпня, 13:38
РФ заявляє про роботу ППО у двох областях
Курська область: міноборони РФ поскаржилося на атаку безпілотників
10 серпня, 08:27
Під керівництвом Ротаня молодіжна збірна України провела 47 матчів, а олімпійська збірна – 11 матчів
Ротань покинув посаду головного тренера олімпійської футбольної збірної України
13 серпня, 20:31
Румунія неодноразово повідомляла про уламки російських дронів на своїй території
Румунія виявила нові уламки російського безпілотника
20 серпня, 21:20
Зараз застосунок «Армія+» доступний для військових ЗСУ та Держспецслужби транспорту
Помилка у застосунку «Армія+»: Міноборони надало інструкцію, як її виправити
16 серпня, 20:17
ЗСУ просунулися в межах Часового Яру: аналіз ISW
ЗСУ просунулися в межах Часового Яру: аналіз ISW
18 серпня, 07:26
Окупанти готуються до прориву на Мирноград та починають повну зачистку міста КАБами
Окупанти впритул наблизилися до Покровська: ситуація на фронті
18 серпня, 13:40

Події в Україні

«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою
«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою
Скандал із будівництвом Національного військового кладовища. Шмигаль оцінив результати тендера
Скандал із будівництвом Національного військового кладовища. Шмигаль оцінив результати тендера
Доки діятимуть графіки відключення світла: коментар Міненерго
Доки діятимуть графіки відключення світла: коментар Міненерго
«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів на більш як сім годин: список маршрутів
«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів на більш як сім годин: список маршрутів
Комбінована атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Комбінована атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Удар по Кривому Рогу: перші хвилини рятувальної операції (відео)
Удар по Кривому Рогу: перші хвилини рятувальної операції (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
20K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
18K
Загибель мільярдера на яхті в Італії: ЗМІ назвали ім'я головного підозрюваного
16K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua