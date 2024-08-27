«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою

Сухаревський пообіцяв багато «сюрпризів» для окупантів

Україна, як морська держава, найближчим часом «матиме вагомий аргумент на морі». Таку заяву зробив командувач Сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський, повідомляє «Укрінформ».

«Щоб не видавати технічних і організаційних моментів, скажу лише так, що досить скоро у нас, як у морської держави, на морі з’явиться вагомий аргумент, який буде давати нам хороший конструктив», – наголосив командувач.

Як пояснив Сухаревський, це сприятиме ефективній обороні морських рубежів.

На питання журналістки, чи очікувати від України «сюрпризів» для ворога, військовий відповів: «Однозначно, так».

«Фантазії у нас вистачає, бажання також, досвіду тим паче, тому будемо і вже придумали та розвиватимемо усі ці моменти. Результат один – це палаючі мошанські болота, це промислові масштаби знищення противника і це свята українська Перемога», – підсумував Вадим Сухаревський.

До слова, Сухаревський також повідомив, як багато охочих вступає до Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, у червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня, перший наказав стріляти в бойовиків на ураження.

Згодом президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».