Тимчасовий керівник Антикорупційної прокуратури розказав про свої стосунки з Офісом президента

Грищук оцінив проблеми конкурсу на керівника Антикорупційної прокуратури

Ситуація із затягуванням обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) і подальшого затвердження його кандидатури виникла тому, що сама концепція формування комісії, яка відповідає за це призначення, вже закладала елемент конфлікту. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив виконувач обов’язків голови САП Максим Грищук.

«На майбутнє треба врахувати два моменти. Перше – прописати в законодавстві, аби комісія формувалась із представників міжнародних партнерів України (для прикладу, як громадська рада міжнародних експертів в конкурсному відборі суддів Вищого антикорупційного суду). На мою думку, це б пришвидшило процес відбору на адмінпосади в САП. Нинішня ж концепція передбачає постійний конфлікт і можливість затягування», – пояснив свої висновки керівник САП.

Також, на думку посадовця, на період відсутності керівника САП його повноваження треба надавати заступникам чи заступнику, а не призначати виконувача обов’язків, як це було зроблено, адже такий статус дещо обмежує повноваження керівника незалежного антикорупційного правоохоронного органу.

«Це просто знівелює сенс щось затягувати і надає можливість проведення таких конкурсів за кілька місяців. А зараз процесуальних повноважень, які є у заступника Генпрокурора, в мене немає: я не можу призначати групи прокурорів, підписувати низку процесуальних документів.

Також виконувач обов’язків голови САП рішуче спростував закиди щодо своїх зв’язків з Офісом президента. «Я минулого року підписав підозру Татарову (Олег Татаров – скандальний заступник голови Офісу президента – «Главком»). Тож які у мене можуть бути з ними стосунки? Татарова я бачив двічі на офіційних заходах. З тим же Офісом генпрокурора у нас все базується в межах кримінального процесу. Нічого іншого немає», – наголосив Грищук.

Нагадаємо, нещодавно в Україні відбувся конкурс на посаду очільника САП, але його переможця – старшого детектива НАБУ Олесандра Клименка – конкурсна комісія відмовляється затверджувати. Блокпакет в ній фактично мають представники від монобільшості та її сателітів, які посилаються на те, що конкурсанти ще мають пройти спецперевірку.

На додачу є рішення одіозного Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва САП. Тож, попри обурення західних партнерів, влада відверто затягує з призначенням головного антикорупційного прокурора.