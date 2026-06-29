CNN: Громадян Перу обманом заманюють до російської армії

Родичі перуанців дізнаються лише про смерть своїх близьких

Перуанці, які потрапили до армії РФ, кажуть, що це безнадійна пастка, з якої неможливо вибратися без ризику для життя

Сотні громадян Перу опинилися на передовій війни в Україні після того, як місцеві вербувальники заманили їх обіцянками високооплачуваної цивільної роботи в Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Чоловіки, які сподівалися на посади кухарів чи охоронців, після прибуття до РФ змушені підписувати військові контракти іноземною мовою, після чого потрапляють у зону бойових дій. Родичі новобранців розповідають, що їхні близькі часто не мають жодного військового досвіду, а замість обіцяних заробітків отримують лише голод, жорстокі тренування та постійні небезпеки під атаками дронів.

Багато родин уже кілька місяців намагаються дізнатися хоч щось про долю своїх чоловіків та синів, проте часто отримують лише звістки про їхню загибель або повне зникнення зв'язку. Уряд Перу ініціював розслідування, кваліфікуючи ці дії як торгівлю людьми, та направив сотні офіційних запитів до Москви з вимогою повернути своїх громадян.

Російська сторона обмежується стандартними обіцянками розглянути звернення, тоді як правозахисники зазначають, що після підписання контракту шанси на безпечне повернення стають мінімальними.

Самі ж перуанці, які змогли вийти на зв'язок з окупованих територій, описують ситуацію як безнадійну пастку, з якої неможливо вибратися без ризику для життя.

Нагадаємо, Російська Федерація розширює мережу залучення іноземних найманців, дедалі частіше використовуючи громадян африканських країн як «гарматне м'ясо». Під виглядом вакансій у цивільних сферах Кремль заманює людей на фронт.

Після початку повномасштабного вторгнення Москва систематично шукає людський ресурс у країнах Глобального Півдня.

Раніше зазначалось, що Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану. Співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров розповів, що українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.