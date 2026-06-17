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Еліксир молодості. 101-річна китаянка розкрила незвичні секрети довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Цзян Юецінь щоранку випиває власний напій довголіття
фото: Jam Press

Донька довгожительки розповіла, як правильне ставлення до життя допомагає її матері

101-річна китаянка Цзян Юецінь полюбляє ласувати чипсами та печивом за переглядом телешоу вночі, однак не забуває й про правильні звички та секрети свого довголіття. Донька пенсіонерки розповіла, що допомагає її матері жити довге та щасливе життя. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Цзян Юецінь у 101 рік має розпорядок дня, їсть лише двічі на день, але не відмовляє собі у смаколиках. Донька жінки жартома називає її совою, а її режим дня порівнює із підлітковим. «Моя мама, як підліток, справжня сова!» – сказала вона.

Пізній сон та нічні перегляди телешоу

Цзян Юецінь розповіла про своє харчування
Цзян Юецінь розповіла про своє харчування
фото: Jam Press

Довгожителька зазвичай пізно лягає спати. Однак вона все одно прокидається близько 10-ї ранку. Вночі, якщо вона відчуває голод, пенсіонерка може скуштувати чипси та печиво за переглядом улюблених телепередач. Однак попри те, що жінка пізно лягає спати, вона має гарний сон. «Звичка мами не спати допізна з’явилася кілька років тому, і на це є причина», – розповіла донька Юецінь.

Довгожителька раніше була дуже активною, прибирала вдома, приймала гостей, мала багато справ. Однак це змінилося, коли вона травмувала руку, після чого родина почала більше їй допомагати. Тож, коли у Цзян Юецінь з’явилося більше вільного часу, вона стала більше спати, а тепер їй складно лягати раніше.

Секрет еліксиру молодості довгожительки

Цзян Юецінь їсть лише двічі на день
Цзян Юецінь їсть лише двічі на день
фото: Jam Press

Цзян Юецінь кожного ранку після пробудження випиває чашку ароматного зеленого чаю, одягається та починає свій день. Снідає довгожителька під час пізнього сніданку, а другий прийом їжі припадає на 18:00.

Правильне ставлення до життя

За словами доньки довгожительки, секрет довголіття її мами полягає не лише у гарному харчуванні та сні. «Моя мама все життя присвятила турботі про інших і рідко думала про себе. Добре харчуватися, добре спати та щодня випивати чашку зеленого чаю – це дрібниці. Найважливіше – це правильне ставлення до життя. Вона не сердиться й не сприймає все надто серйозно, не тримає образ. Можна сказати, що вона живе дуже мудро», – запевнила жінка.

До слова, 101-річна Цзян Юецінь полюбляє подорожувати. Вона часто їздить у мандрівки зі своїми дітьми, їй вже вдалося відвідати 20 різних міст.

Нагадаємо, експерт із питань довголіття, дослідник National Geographic та автор бестселерів Ден Бюттнер назвав продукт довголіття, який можна знайти на будь-якій кухні. Він здатний дієво вплинути на здоров’я людини та навіть продовжити життя на декілька років. 

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Теги: харчування поради сон довголіття

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