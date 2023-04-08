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Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото)
Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць
Фото: ДПСУ

Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято

У пункті пропуску «Табаки» на Одещині прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято», – йдеться в повідомленні.

Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото) фото 1
Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото) фото 2

Зазначається, що недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць. Про злочин прикордонники повідомили поліції та Службі безпеки України.

Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото) фото 3

Нагадаємо, що представники УПЦ МП перешкоджали Комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» розпочати перевірку майна.

Раніше Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.

Управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

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Теги: церква Московська церква в Україні Молдова

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Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото)
Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото)
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