Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото)
Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято
У пункті пропуску «Табаки» на Одещині прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
«Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць. Про злочин прикордонники повідомили поліції та Службі безпеки України.
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