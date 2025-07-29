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Удар по виправній колонії на Запоріжжі: зʼявилися перші фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Удар по виправній колонії на Запоріжжі: зʼявилися перші фото наслідків
Росіяни атакували Біленьківську виправну колонію №99
фото: Facebook/Державна кримінально-виконавча служба України

Унаслідок удару загинуло 17 засуджених, декілька десятків осіб поранено

У результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинуло 17 засуджених, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Зазначається, що важкопоранені госпіталізовані до медзакладів. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення.

Удар по виправній колонії на Запоріжжі: зʼявилися перші фото наслідків фото 1
Удар по виправній колонії на Запоріжжі: зʼявилися перші фото наслідків фото 2
фото: Facebook/Державна кримінально-виконавча служба України

Росіяни атакували Біленьківську виправну колонію №99. Тут засуджені відбували покарання за різні злочини.

До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Постраждалі перебувають у медичній частині, черговій частині та в інших відділеннях установи, всім їм надано допомогу. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає.

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Ворог зруйнував приміщення установи
фото: Facebook/Державна кримінально-виконавча служба України

«Цей інцидент є черговим підтвердженням грубого порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил російської федерації. Обстріл цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ, розцінюється як воєнний злочин», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні вночі атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Як відомо, вчора були треті роковини з того трагічного дня, коли російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком, де тримали українських військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азова», ще 130 були поранені. Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили.

До слова, триває 1252-й день повномасштабної війни. На тлі заяви Дональда Трампа про значне скорочення терміну для диктатора Володимира Путіна щодо погодження перемир'я, Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни. 

Найгарячіша ситуація зараз на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 149 окупантів, з них 96 – безповоротно. Знищено три одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, 32 безпілотні літальні апарати, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА та три укриття для особового складу. Крім того, пошкоджено квадроцикл та п’ять терміналів супутникового зв’язку противника.

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Теги: Запоріжжя колонія

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