Працівники Божковської колонії №16 катували та вбивали увʼязнених – ДБР

Одному із засуджених працівники Божковської колонії №16 завдали понад 200 ударів

У державній установі «Божковська виправна колонія (№16)», що знаходиться в Полтавській області, діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

«Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо виявлення та припинення ганебних фактів катувань в установах відбування покарань. На весні 2024 року Бюро викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії. У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

«Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи. З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо», – кажуть в ДБР.

Задокументовано факт завдання понад 200 ударів одному із засуджених.