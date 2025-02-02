Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Працівники Божковської колонії №16 катували та вбивали увʼязнених – ДБР

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Працівники Божковської колонії №16 катували та вбивали увʼязнених – ДБР
У Божковській колонії №16 виник скандал
фото: ДБР

Одному із засуджених працівники Божковської колонії №16 завдали понад 200 ударів

У державній установі «Божковська виправна колонія (№16)», що знаходиться в Полтавській області, діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

«Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо виявлення та припинення ганебних фактів катувань в установах відбування покарань. На весні 2024 року Бюро викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії. У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

«Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи. З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо», – кажуть в ДБР.

Задокументовано факт завдання понад 200 ударів одному із засуджених.

Теги: Полтава Полтавщина смерть слідство колонія в'язниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Софія Яворська загинула в багатоповерхівці, куди влучили рашисти
Окупанти вчора вбили в Полтаві дев'ятирічну Софію Яворську
Сьогодні, 12:16
Наслідки ракетної атаки на Полтаву
Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло (оновлено)
Сьогодні, 11:16
Михайло Драпатий вважає, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК
Вбивство працівника ТЦК у Полтаві: командувач Сухопутних військ звернувся до українців
Сьогодні, 09:13
Рятувальні роботи тривають
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Полтаві знову зросла
Вчора, 22:48
Один із мотивів, який розглядається слідством – це наміри звільнити мобілізованого чоловіка від проходження служби
Убивство працівника Полтавського ТЦК: поліція розкрила мотив злочину
Вчора, 17:11
Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці
Полтавщина: на АЗС невідомий вбив працівника ТЦК, після чого втік разом із одним з мобілізованих
Вчора, 11:49
Пришибська сільрада замовила два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42,5 тис. грн
На Полтавщині сільська рада накупила люксових телефонів на 0,2 млн грн
24 сiчня, 05:15
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання у Полтавській області
Росія атакувала енергооб'єкт на Полтавщині: споживачі залишилися без світла
16 сiчня, 09:00
Між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67
На Полтавщині стався землетрус
Вчора, 19:57

Кримінал

Працівники Божковської колонії №16 катували та вбивали увʼязнених – ДБР
Працівники Божковської колонії №16 катували та вбивали увʼязнених – ДБР
У Запоріжжі двоє правоохоронців вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тис.
У Запоріжжі двоє правоохоронців вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тис.
На Запоріжжі батько замовив викрадення сина-криптовалютника: правоохоронці запобігли злочину
На Запоріжжі батько замовив викрадення сина-криптовалютника: правоохоронці запобігли злочину
Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку
Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку
Убивство працівника Полтавського ТЦК: поліція розкрила мотив злочину
Убивство працівника Полтавського ТЦК: поліція розкрила мотив злочину
СБУ викрила бізнесмена, який виготовляв «Шахеди» для російської армії
СБУ викрила бізнесмена, який виготовляв «Шахеди» для російської армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
158K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 лютого 2025
38K
Сирський придумав, як зменшити масштаби СЗЧ
28K
Керівництво СІЗО провело шмон у камері Крупи. Стало відомо про знахідку
13K
Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Сьогодні, 05:30
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Вчора, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua