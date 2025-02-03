На Вінниччині засуджений організував незаконний бізнес у колонії

Чоловік може отримати позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна

Правоохоронці повідомили про підозру засудженому, який збував наркотичний засіб метадон в одній з установ виконання покарань Вінницької області. Про це інформує Вінницька обласна прокуратура.

Засуджений, який відбуває покарання за грабіж, підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті у місці позбавлення волі наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюється, що 38-річний засуджений домовлявся зі своїми спільниками, які перебувають на волі, про пересилку поштовими відправленнями наркотичного засобу у виправну колонію, де їх надалі й збував серед осіб, що відбувають покарання.

Чоловік може отримати позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

До слова, суддю з Вінниччини відсторонили від здійснення правосуддя за упереджені рішення на користь знайомого. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Також повідомлялося, що керівник товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, алкогольними та тютюновими виробами протягом двох років умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток. Це призвело до ненадходження до бюджету 4,5 млн грн.

Як повідомлялося, Вінницький міський суд засудив трьох чоловіків, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн та стріляли в охоронця. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.