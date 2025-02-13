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На Львівщині 50-річна жінка до смерті забила іноземця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Львівщині 50-річна жінка до смерті забила іноземця
Невдовзі суд обере жінці запобіжний захід
фото з відкритих джерел

Жительці Львівщини загрожує до 10 років в'язниці

У Львівській області 50-річна жінка під час святкового застілля вбила іноземця. Трагедія трапилася в одному із сіл Яворівського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

«11 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Яворівського району виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини. На тілі загиблого, 41-річного іноземця, який тимчасово проживав на Львівщині, експерти виявили численні тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що між підозрюваною та загиблим виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. За скоєне затриманій загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні вночі 50-річна місцева мешканка та загиблий перебували в гостях. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого підозрювана жорстоко побила знайомого, спричинивши йому смертельні травми.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час побутового конфлікту до смерті забив свою 72-річну матір.

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Теги: Львівщина конфлікт жінка розслідування вбивство

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