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На Одещині викрили схему виїзду чоловіків за кордон (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
На Одещині викрили схему виїзду чоловіків за кордон (фото)
Схему створили двоє місцевих жителів
фото дпсу

За свої послуги ділки брали плату у розмірі від $3 до $4 тис з кожного чоловіка

На Одещині викрили схему виїзду чоловіків з України за підробленими документами про опікунство. Схему створили двоє місцевих жителів.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, схема полягала у використанні підроблених документів про опікунство над особами похилого віку та недієздатними. 

Правоохоронці провели низку обшуків у фігурантів кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Обшуки, зокрема, проводились за місцем проживання фігурантів, а також в трьох селищних та сільських радах у Білгород-Дністровському районі Одещини, в одному зі структурних підрозділів Білгород-Дністровської міської ради, кооперативі, комунальному підприємстві, ОСББ та лікувальному закладі міста Білгород-Дністровський. Вилучено документацію, комп’ютерну техніку тощо.

За даними ДПСУ, задокументовано, що зловмисники – чоловік та жінка – організували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Схемою, яка полягала у використанні підроблених документів про опікунство, встигли скористатися понад 18 осіб. За свої послуги ділки брали плату у розмірі від $3 до $4 тис з кожного чоловіка.

Між тим, працівники на митному пості «Угринів», що на Львівщині, оформили вантажівку з технікою Apple та інших виробників як порожню.

Теги: Одещина кордон кримінал

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