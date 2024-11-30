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Один з найбільших виробників мотоциклів у світі на грані банкрутства

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Один з найбільших виробників мотоциклів у світі на грані банкрутства
Один з найбільших виробників мотоциклів у світі на грані банкрутства
фото з відкритих джерел

KTM подала заяву на «самоврядування» на строк до 90 днів, що дозволить їй реструктурувати та відстрочити виплату кредитів

Австрійська компанія KTM працює 90 років. Вона традиційно виробляє мотоцикли різних класів (їй також належать бренди Husqvarna та Gasgas), але у 2007 році представила серію суперкарів X-Bow, а нещодавно придбала контрольний пакет акцій італійського виробника мотоциклів MV Agusta. В результаті KTM стала найбільшою мотоциклетною компанією Європи, але зрештою потонула у боргах. Про це повідомляє пресслужба компанії.
 
Днями фірма KTM подала заяву на «самоврядування» на строк до 90 днів, що дозволить їй реструктурувати та відстрочити виплату кредитів. Іншими словами, зараз компанія визнала себе неплатоспроможною, оскільки не змогла залучити проміжне фінансування. Йдеться про необхідність отримати додаткові сотні мільйонів євро, щоби розрахуватися за боргами. Антикризове управління дозволить відтягнути час, щоб спробувати домовитись із кредиторами про реструктуризацію позик.

Реструктуризація знадобиться й компанії, чого не приховує її керівництво. Вже найближчим часом розпочнуться скорочення працівників та «зміна розміру виробництва», аж до закриття заводів. Причому це необхідно не тільки для того, щоб знизити витрати, а й допомогти дилерам зменшити надлишкові товарні запаси продукції, які накопичилися через низький попит.

На думку керівництва компанії, до такого жалюгідного стану справ призвела одразу ціла низка факторів, які розвивалися протягом останніх кількох років. Серед них стагнація економіки Європи та рецесія в Німеччині, а в США продажі KTM впали через підвищення кредитних ставок, які знизили купівельну спроможність доходів населення.

Нагадаємо, що через складне фінансове становище компанія Nissan може припинити існування. Бренд зможе вижити тільки в тому випадку, якщо зможе знайти якірного інвестора, яким можуть виступити банки або великі страхові групи. Інакше Nissan можуть поглинути інші автовиробники.

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Теги: автотовари автомобіль Австрія

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