Toyota створила бюджетний «зелений» аналог Corolla

Електрокар Toyota bZ7 вирізняється стрімким силуетом із аркоподібним дахом

На автосалоні в Гуанчжоу дебютувала нова Toyota bZ7. Електричний ліфтбек надійде в продаж із 2025 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Toyota bZ7 – електричний ліфтбек C-класу розміром із Corolla. Його дизайн витриманий у стилістиці інших моделей сімейства Toyota bZ – із вираженим «носом» та тоненькими діодними фарами.

Разом із тим, електрокар Toyota bZ7 вирізняється стрімким силуетом із аркоподібним дахом. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.

Електромобіль Toyota bZ7 виготовлятимуть у Китаї на підприємстві GAC – це покликано знизити вартість моделі. У основі авто лежить електрична платформа e-TNGA. Характеристики Toyota bZ7 поки тримають у секреті, відомо лише, що силову установку для електрокара розробляє BYD.

Продажі електрокара стартують у 2025 році. Інші електромобілі Toyota, збудовані на архітектурі e-TNGA, випускають у версіях потужністю від 184 до 313 к. с. із акумуляторними батареями ємністю від 50,3 до 72,8 кВт∙год. Запас ходу окремих моделей сягає 600 км.

Нагадаємо, що Toyota Motor Corporation у співпраці з американською компанією Joby Aviation, що спеціалізується на створенні електричних повітряних таксі для комерційних пасажирських перевезень, успішно здійснила перший тестовий політ п’ятимісного електричного таксі.