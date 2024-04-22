Суд зменшив заставу Коломойському

Суд продовжив строк запобіжного заходу Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 червня 2024 року

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави – з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на одну зі сторін засідання.

Суд учергове відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров'я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генерального прокурора Сергія Дем'янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Як повідомлялося, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн грн. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн Приватбанку.

До слова, олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників його офісу та затягування розслідування.

21 грудня Київський апеляційний суд розглянув оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду у Києві про продовження строку утримання бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня 2024 року, але зменшив заставу бізнесмену до 2 млрд 700 млн грн.

Раніше Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 березня, однак зменшив розмір застави з 2,7 млрд до 2,65 млрд грн.