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На заставу Галущенку зібрано понад 100 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На заставу Галущенку зібрано понад 100 млн грн
Герману Галущенку інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації
фото: suspilne.media

Вихідні Галущенко має провести в СІЗО

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли 105 млн грн застави з призначених 150. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Як з’ясували журналісти, заставу внесли три приватні фірми. Одна з них – це компанія «Тетрас Оптіма». Фірма внесла найбільшу суму – 54 млн грн. Основний вид діяльності «Тетрас Оптіма» – оптова торгівля деревиною. Власницею є жителька Харківської області Тетяна Ліннікова. Востаннє компанія подавала річний фінансовий звіт за 2023 рік: чистий прибуток тоді склав 35,6 тис. грн. У 2026 році компанія була відповідачем у справі про стягнення податкового боргу в розмірі майже 4 тис. грн.

«З вересня 2024 по січень 2025 року у засновниках фірми значився інвестиційний фонд «Адамант». За даними реєстру юридичних осіб, цей фонд є співвласником низки юридичних осіб разом із фірмами з групи компаній «Авалон», власником якої себе називав львівський бізнесмен Григорій Козловський. Зв’язатися із бізнесменом та власницею компанії «Тетрас Оптіма» журналістам не вдалося», – йдеться у матеріалі.

Зокрема, за даними журналістів, ще 46 млн грн застави внесла компанія «Гіран Констракт», заснована у 2024 році. Основний вид діяльності фірми, зареєстрованої у Броварах, – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.

За даними YouControl, розмір статутного капіталу станом на жовтень 2024 року – 5 тис. грн. В компанії, зазначено, один працівник. За два попередні роки, відповідно до фінансових звітів, компанія не мала прибутків. Керівницею та бенефіціаркою компанії є Олена Сідун.

Також, за даними журналістів, ще 5 млн грн внесла фірма «Скайт Рітейл». Вона була заснована у 2021 році у Харкові, займається оптовою торгівлею деревиною. У своїй фінансовій звітності за 2023 рік на той момент керівник і бенефіціар компанії Дмитро Островський зазначив лише одного працівника, «нульовий» дохід та вказав капітал фірми у 200 тис. грн.

За даними аналітичної системи YouControl, більше фінансових звітів компанії не подавала, однак у червні 2025 року компанія змінила власника на харків’янку Тетяну Степних та місце реєстрації на село Щасливе Київської області.

Таким чином, станом на п’ятницю, 26 червня, загалом за ексміністра внесли майже дві третини застави. За словами журналістів, це означає, що вихідні він має провести в СІЗО.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

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Теги: корупція в Україні Герман Галущенко

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