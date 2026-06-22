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$3 тис. за рішення виконкому: посадовець Кіцманської міськради отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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$3 тис. за рішення виконкому: посадовець Кіцманської міськради отримав підозру
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України
фото: Чернівецька обласна прокуратура

Виконувачу обов’язків Кіцманського міського голови обрано запобіжний захід

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків Кіцманського міського голови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернівецьку облпрокуратуру.

Наразі в. о. міського голови Кіцманя є секретар Іван Семенюк.

За даними слідства, виконувач обов’язків Кіцманського міського голови оцінив позитивне вирішення питання щодо розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці комунальної власності у $3000 тис. Йдеться про дозвіл на встановлення стаціонарної тимчасової споруди поблизу Кіцманського центру первинної медичної допомоги.

«Після звернення підприємця до міської ради посадовець пообіцяв за неправомірну вигоду прискорити розгляд заяви та забезпечити її позитивний результат через виконавчий комітет», – йдеться у повідомленні.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 260 тис. грн.

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему вимагання неправомірної вигоди та легалізації майна, до якої причетні колишні посадовці органів прокуратури Кіровоградської області.

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Теги: Чернівецька область Буковина корупція в Україні

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