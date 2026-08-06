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На Закарпатті затримано пенсіонера за підозрою у зґвалтуванні малолітніх сестер

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Закарпатті затримано пенсіонера за підозрою у зґвалтуванні малолітніх сестер
Хід розслідування взято на контроль керівником Закарпатської обласної прокуратури
фото: «Карпатський обєктив».

Про злочин правоохоронці дізналися після того, як одна з дівчат розповіла матері про пережите

На Закарпатті правоохоронці затримали 66-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх сестер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Про злочин стало відомо після того, як 14-річна дівчина, яка проходила курс психологічної допомоги як дитина, що опинилася у складних життєвих обставинах, наважилася розповісти матері про пережите.

Після звернення до правоохоронців обидві сестри повідомили, що сусід протягом тривалого часу ґвалтував їх. За словами потерпілих, це систематично відбувалося у його помешканні та підсобному приміщенні багатоквартирного будинку.

Підозрюваного затримали в день звернення до поліції. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі проводять невідкладні процесуальні дії, щоб встановити всі обставини кримінального правопорушення.

У прокуратурі зазначили, що дітей допитують за моделлю «Барнахус» – у спеціально облаштованому безпечному середовищі за участю психолога. Такий формат дає змогу отримати свідчення без повторного травмування дитини під час розслідування.

За клопотанням прокурора суд узяв 66-річного підозрюваного під варту. Водночас слідчий суддя визначив альтернативний запобіжний захід – заставу в розмірі понад 332 тис. грн. У прокуратурі повідомили, що оскаржуватимуть це рішення в частині визначення застави. 

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що резонансна справа сексуального насильства на Закарпатті отримала несподіване продовження. Верховний суд врятував із колонії засуджених за сексуальне насилля, а саме – скасував ухвалу апеляційного суду, якою було залишено в силі вирок трьом обвинуваченим, і призначив новий апеляційний розгляд.

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Теги: Закарпаття пенсіонери дитина зґвалтування прокуратура

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