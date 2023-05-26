Апеляція антикорупційного суду підтвердила заочний арешт агробарона Бахматюка

Таке рішення ухвалила колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Апеляційна палата ВАКС (Вищий антикорупційний суд) підтримала заочне тримання під вартою для власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка у справі щодо хабаря у 722 млн грн, який Бахматюк нібито надав екскерівнику ДФС (Державна фіскальна служба України) Роману Насірову та його раднику. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Таке рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі Сергія Боднара, Ігоря Панаіда та Віктора Панкулича.

Раніше суд також надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Бахматюка. Ці рішення допоможуть заочно завершити слідство у справі і направити її до суду.

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Також остаточне рішення про обрання заочної варти відкриває шлях для оголошення Бахматюка в міжнародний розшук для його затримання та арешту з метою екстрадиції

Для цього в базі даних Інтерполу ще повинні опублікувати так звану «червону картку» («red notice»). Завдяки цьому особу можуть затримати під час проходження прикордонного контролю у будь-якому пункті пропуску країни-учасниці.

Нагадаємо, що йдеться про справу щодо ймовірного хабаря у 722 млн грн, який Бахматюк нібито надав екскерівнику ДФС Насірову та його раднику.

Також у жовтні минулого року ВАКС заарештував Романа Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн.