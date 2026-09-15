Кропива неочікувано змінив позицію стосовно записів НАБУ, зробивши нову заяву в суді

Суд звернув увагу на логіку його слів, після чого Кропива зробив нову заяву

Під час суду у справі, пов’язаній з операцією «Карфаген», він уже не зміг точно сказати, що голос на записах не його

Під час судового засідання у справі, пов’язаній з операцією «Карфаген», Сергій Кропива змінив свою позицію щодо записів розмов, які є серед матеріалів провадження. Спочатку він заявляв, що наведені у протоколах фрази йому не належать, однак після запитань суду вже не зміг однозначно підтвердити, що це не його слова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на засідання суду.

Суд запитав Кропиву, чи вважає він записи та протоколи розмов підробленими. Кропива відповів, що не говорив фраз, наведених у документах та не заявляв про підробку протоколів.

Після цього суд звернув увагу на логіку його заяви: якщо Кропива стверджує, що на записах говорить не він, а протокол зазначає протилежне, то це може свідчити про підробку.

Суддя уточнив, чи може Кропива точно сказати, що наведені у протоколах висловлювання не належать йому. Цього разу Кропива вже не дав категоричної відповіді та заявив, що не впевнений.

Раніше під час засідання Кропива заявляв, що фрази з протоколів йому не належать і це, за його словами, мають встановити відповідні експертизи.

Як повідомляв «Главком», 6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві запобіжний захід – тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 млн грн. Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив про більшу суму застави – 200 млн грн, а адвокат підозрюваного просив зменшити її аж у сто разів – до 2 млн. грн. Сам Сергій Кропива своєї вини не визнав.

За даними НАБУ і САП, які проводять операцію «Карфаген», Сергій Кропива (прізвисько Канцлер) створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.

Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем. Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації. Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).