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Руслан Кравченко оприлюднив матеріали про діяльність НАБУ та САП

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Руслан Кравченко оприлюднив матеріали про діяльність НАБУ та САП
Руслан Кравченко завів Youtube-канал
фото: gp.gov.ua

Ексгенпрокурор створив окремий YouTube-канал, де продублював відео, які раніше публікував у своєму Telegram

Відсторонений від посади генпрокурора Руслан Кравченко оприлюднив на створеному YouTube-каналі (14 вересня) відеоматеріали про діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йдеться про ті самі відео, які він раніше публікував у своєму Telegram-каналі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Кравченка.

«Факти проти слів. Заяви мають підкріплюватися доказами. Важливо, щоб суспільство мало до них прямий доступ - без переказів, вирваних із контексту фрагментів чи сторонніх оцінок», – заявив Кравченко.

За його словами, відеоматеріали завантажено на платформі YouTube, щоб користувачі могли отримати до них зручний доступ та самостійно оцінити наведені аргументи.

«Для зручного доступу та щоб кожен міг самостійно оцінити наведені аргументи, опубліковані мною відеоматеріали щодо діяльності НАБУ та САП зібрано на платформі YouTube», – зазначив Кравченко.

Водночас нових матеріалів Кравченко не оприлюднив. На створеному YouTube-каналі він продублював відео, які раніше вже розміщував у своєму Telegram-каналі.

Важливо, що на офіційному YouTube-каналі Офісу генерального прокурора цих відеоматеріалів немає. При цьому вперше Кравченко оприлюднив їх у своєму Telegram-каналі ще тоді, коли обіймав посаду генерального прокурора та не був відсторонений президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Кривонос заявив, що підозру йому особисто не вручали. За його словами, паперового документа він не бачив, а до НАБУ чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідних документів також не привозили.

Очільник НАБУ також прокоментував спосіб, у який з'явилася інформація про підозру. «Ми сьогодні побачили незрозумілий винахід – Telegram-підозру», – додав директор НАБУ.

Кривонос наголосив, що, попри ситуацію, колектив Бюро продовжує працювати у штатному режимі. Також триває досудове розслідування у межах операції «Карфаген».

За словами директора НАБУ, у Бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі очікували можливої реакції на проведення цієї операції.

5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Варто зазначити, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 

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Теги: НАБУ САП Руслан Кравченко

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