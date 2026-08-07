Посадовці ТЦК на Закарпатті незаконно «списали» понад 1,5 тис. чоловіків

За виключення з військового обліку брали від $5 тис. до $10 тис., а частину документів згодом знищили

На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов'язаних з військового обліку, яка, за даними слідства, діяла упродовж 2022–2024 років. Щонайменше 1577 чоловіків без законних підстав були зняті з обліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Слідство вважає організаторами схеми тодішнього керівника Мукачівського районного ТЦК та СП і його підлеглого, який відповідав за військовий облік та бронювання.

За версією правоохоронців, до військово-облікових, медичних та інших службових документів вносили неправдиві відомості. На їхній підставі військовозобов'язаних без належних підстав визнавали непридатними до військової служби та виключали з обліку.

За таку «послугу», як стверджує слідство, фігуранти отримували від $5 тис. до $10 тис. Загалом у такий спосіб незаконно «списали» щонайменше 1577 осіб, із яких 1142 нібито були визнані непридатними за станом здоров'я.

Документи намагалися знищити Коли виникла загроза викриття схеми, фігуранти, за даними слідства, почали позбуватися документації. У серпні 2024 року тодішній керівник районного ТЦК та СП нібито оформив фіктивний акт про вилучення, після чого були знищені довідки, рішення ВЛК та інші медичні документи. За законом вони мали зберігатися протягом 75 років.

Правоохоронцям вдалося відновити необхідну інформацію за допомогою даних Національної служби здоров'я України, показань свідків, результатів експертиз та інших матеріалів. Наразі 120 осіб уже поновили на військовому обліку. Перевірка решти випадків продовжується.

У межах розслідування правоохоронці провели 17 обшуків у чинних та колишніх працівників Мукачівського РТЦК та СП, членів ВЛК та інших фігурантів. Двом колишнім посадовцям повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Прокурори клопотатимуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють роль окремих членів ВЛК та інших осіб, які могли бути причетними до схеми.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець шокував «тарифами» ТЦК за уникнення мобілізації. За можливість вийти з автобуса можуть вимагати близько 10 тисяч доларів. Якщо людину вже доправили до територіального центру комплектування, сума нібито зростає вдвічі. Водночас така «домовленість» не гарантує, що військовозобов’язаного не спробують мобілізувати повторно.