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Трагедія у Кременчуці: чоловік помер після ТЦК, відкрито справу

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Трагедія у Кременчуці: чоловік помер після ТЦК, відкрито справу
Працівники ДБР та затриманий
фото: ДБР

За даними правоохоронців, чоловіка могли бити тупим предметом

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому РТЦК СП шпиталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР

За даними слідства, надвечір 2 липня поліцейські зупинили автомобіль, яким керував потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Вночі 3 липня його доставили до Кременчуцького РТЦК, де він знаходився до 4 липня. Згодом його у тяжкому стані шпиталізували до реанімації. 5 липня його прооперували, однак 9 липня він помер.

Медики встановили, що чоловік помер через закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа, а також через крововилив під оболонку та у речовину головного мозку. За даними правоохоронців, чоловіка могли бити тупим предметом. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану».

Держбюро розслідувань встановлює повну хронологію подій, обставини побиття чоловіка та осіб, які могли заподіяти йому травм з летальним кінцем. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ДБР передало до суду справу щодо катування чоловіка в одному з ТЦК Миколаївської області. Справа стосується багатодітного батька, який виховує п’ятьох дітей та мав проблеми зі здоров’ям. Попри це, його визнали придатним до військової служби, після примусового проходження ВЛК.

А також працівники ДБР викрили в одному з РТЦК Одещини масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. Вдалося затримати дев’ятьох учасників групи, їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою.

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Теги: смерть ДБР ТЦК кримінал

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