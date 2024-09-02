Суд зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги

Суд дозволив виїзд Андрія Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з мера Мукачева Андрія Балоги. Про це повідомив адвокат Балоги Євген Старцев, пише «Суспільне».

За словами адвоката, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 серпня. Також суд дозволив виїзд Андрія Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття.

«Було клопотання про зміну обовʼязків, суддя розглянув його під час засідання та задовольнив. Відтепер діючий мер Мукачева має дозвіл виїжджати за межі свого міста до меж Закарпаття. Це повʼязано із виконанням ним службових обовʼязків» – повідомили у пресслужбі ВАКС.

Нагадаємо, міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Андрія Балогу було взято під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною. 26 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн грн.

Згодом стало відомо, що міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога, якого підозрюють у продажу земельної ділянки за заниженою ціною, вийде з-під варти. За нього внесено заставу в 30 млн грн.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.