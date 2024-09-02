Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Суд зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги
Балога підозрюється у продажу земельної ділянки за заниженою ціною
фото: з відкритих джерел

Суд дозволив виїзд Андрія Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з мера Мукачева Андрія Балоги. Про це повідомив адвокат Балоги Євген Старцев, пише «Суспільне».

За словами адвоката, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 серпня. Також суд дозволив виїзд Андрія Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття.

«Було клопотання про зміну обовʼязків, суддя розглянув його під час засідання та задовольнив. Відтепер діючий мер Мукачева має дозвіл виїжджати за межі свого міста до меж Закарпаття. Це повʼязано із виконанням ним службових обовʼязків» – повідомили у пресслужбі ВАКС.

Нагадаємо, міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Андрія Балогу було взято під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною. 26 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн грн.

Згодом стало відомо, що міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога, якого підозрюють у продажу земельної ділянки за заниженою ціною, вийде з-під варти. За нього внесено заставу в 30 млн грн.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Теги: Закарпаття Віктор Балога суд Вищий адміністративний суд України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дурова вилучили усі паспорти у Франції і він має перебувати у країні
Як житиме Дуров у Франції під судовим наглядом: ЗМІ дізнались подробиці
29 серпня, 16:51
Раніше Дуров заявляв, що має понад 100 біологічних дітей по всьому світу
Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал
28 серпня, 14:35
Спаркса було заарештовано менш ніж через місяць після бунту
США засудили протестувальника, який першим проник до Капітолія під час заворушень
28 серпня, 09:22
Раніше Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира
Вбивство нацгвардійця на блокпосту: екссудді Тандиру продовжено запобіжний захід
23 серпня, 15:51
Павло Лебідь вийходить із Печерського райсуду у супроводі парафіян і рідних
Митрополит Павло помер після засідання суду? Адвокат священнослужителя зробив заяву
22 серпня, 17:37
Митрополиту Павлу стало погано під час засідання
Суд переніс засідання у справі митрополита Павла
21 серпня, 19:11
За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля
Справа Хейла: ВАКС взяв під варту довірену особу заступника міністра енергетики
12 серпня, 19:32
Маск вважає, що низка компаній «змовилися» бойкотувати Х після того, як він платформу купив
Ілон Маск «пішов війною» на компанії, які відмовилися від реклами в Х
7 серпня, 15:35
Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави на 60 діб
Вбивство Фаріон. Суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваному
5 серпня, 16:27

Події в Україні

Суд зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги
Суд зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги
Відключення світла: як діятимуть графіки 3 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 3 вересня
Ухилення від сплати податків: суд обрав запобіжний захід столичному блогеру Слобоженку
Ухилення від сплати податків: суд обрав запобіжний захід столичному блогеру Слобоженку
Росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі
Росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі
Глава Аудиторської служби пояснила, що заважає перевіряти будівельні роботи
Глава Аудиторської служби пояснила, що заважає перевіряти будівельні роботи
«Сотні людей в окупації служать Україні». Розвідка привідкрила завісу секретних операцій
«Сотні людей в окупації служать Україні». Розвідка привідкрила завісу секретних операцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
9785
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
7774
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
4778
Втрати ворога станом на 2 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua