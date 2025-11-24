Головна Країна Кримінал
Нардеп оприлюднив нові фото Міндіча і Цукермана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нардеп оприлюднив нові фото Міндіча і Цукермана
Тимур Міндіч (праворуч) та Олександр Цукерман з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні
Бізнесмени є фігурантами розслідування корупційних схем у сфері енергетики

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив фото фігурантів масштабної корупційної справи в енергетичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис парламентаря.

За словами нардепа, фото фігурантів плівок НАБУ бізнесменів Тимура Міндіча й Олександра Цукермана дуже мало в мережі. Він показав світлини зроблені у 2011 році.

Нардеп оприлюднив нові фото Міндіча і Цукермана фото 1
Фігуранти плівок НАБУ Міндіч та Цукерман на костюмованій вечірці у 2011 році
«Їх взагалі дуже мало в мережі, але ці зроблені у 2011 році. Це не фотошоп, а костюмована вечірка», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

До слова, Національне антикорупційне бюро викликало на допити бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, топфігурантів операції «Мідас», під час якої було викрито масштабну корупцію в енергетиці.

