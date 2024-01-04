Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео
Син судді з Вінниці «прославився» скандальними відео, де стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК
В мережі поширили відео, на якому чоловік погрожує правоохоронцям і працівникам ТЦК та СП щодо мобілізації. З'ясувалося, що на відео фігурує син колишньої судді з Вінниці Алли Чезганової – Дмитро Чезганов. Про це пише «Військовий кур'єр».
Повідомляється, що Чезганову 29 років. Попри свої зухвалі заяви, він тривалий час не потрапляв до уваги правоохоронців. Проте через стрілянину у відео ним все ж таки зайнялись поліцейські.
«Чезганова затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета у сина екссудді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер сину екссудді загрожує до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.
Син судді з Вінниці «прославився» скандальними відео, де стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК. Він тикає «середнього пальця» СБУ, поліції депутатам Верховної Ради, президенту тощо.
«І в повєсткє напишіть: «рота Кошового і Пікало», ну а єслі нєт – то заваліть *бало» – співає він під гітару.
На момент публікації цього матеріалу сторінка Дмитра Чезганова в Instagram уже недоступна.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика!
Мати Дмитра Алла Чезганова пішла у відставку ще у 2017 році. До цього вона багато років працювала суддею Замостянського районного суду міста Вінниця.
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