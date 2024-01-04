Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео

Син судді з Вінниці «прославився» скандальними відео, де стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК

В мережі поширили відео, на якому чоловік погрожує правоохоронцям і працівникам ТЦК та СП щодо мобілізації. З'ясувалося, що на відео фігурує син колишньої судді з Вінниці Алли Чезганової – Дмитро Чезганов. Про це пише «Військовий кур'єр».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що Чезганову 29 років. Попри свої зухвалі заяви, він тривалий час не потрапляв до уваги правоохоронців. Проте через стрілянину у відео ним все ж таки зайнялись поліцейські.

«Чезганова затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета у сина екссудді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер сину екссудді загрожує до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Син судді з Вінниці «прославився» скандальними відео, де стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК. Він тикає «середнього пальця» СБУ, поліції депутатам Верховної Ради, президенту тощо.

«І в повєсткє напишіть: «рота Кошового і Пікало», ну а єслі нєт – то заваліть *бало» – співає він під гітару.

На момент публікації цього матеріалу сторінка Дмитра Чезганова в Instagram уже недоступна.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Мати Дмитра Алла Чезганова пішла у відставку ще у 2017 році. До цього вона багато років працювала суддею Замостянського районного суду міста Вінниця.