Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео
Алла Чезганова разом з сином Дмитром Чезгановим
фото з соцмереж

Син судді з Вінниці «прославився» скандальними відео, де стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК

В мережі поширили відео, на якому чоловік погрожує правоохоронцям і працівникам ТЦК та СП щодо мобілізації. З'ясувалося, що на відео фігурує син колишньої судді з Вінниці Алли Чезганової – Дмитро Чезганов. Про це пише «Військовий кур'єр».

Повідомляється, що Чезганову 29 років. Попри свої зухвалі заяви, він тривалий час не потрапляв до уваги правоохоронців. Проте через стрілянину у відео ним все ж таки зайнялись поліцейські.

«Чезганова затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета у сина екссудді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер сину екссудді загрожує до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Син судді з Вінниці «прославився» скандальними відео, де стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК. Він тикає «середнього пальця» СБУ, поліції депутатам Верховної Ради, президенту тощо.

«І в повєсткє напишіть: «рота Кошового і Пікало», ну а єслі нєт – то заваліть *бало» – співає він під гітару.

На момент публікації цього матеріалу сторінка Дмитра Чезганова в Instagram уже недоступна.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Мати Дмитра Алла Чезганова пішла у відставку ще у 2017 році. До цього вона багато років працювала суддею Замостянського районного суду міста Вінниця.

Теги: пістолет поліція син суддя військомат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота бізнесу у комендантську годину. Чому влада закриває очі?
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
10 грудня, 2023, 12:21
Розблокування КПП на кордоні з Польщею: протестувальники вдалися до хитрого ходу
Розблокування КПП на кордоні з Польщею: протестувальники вдалися до хитрого ходу
12 грудня, 2023, 11:10
У Фінляндії поліція вимагає арешту для бойовика банди «Русич» Петровського за воєнні злочини в Україні
Поліція Фінляндії вимагає заарештувати неонациста Петровського за злочини в Україні
17 грудня, 2023, 19:57
Поліцейські дозволяють уникнути проведення розшукових заходів щодо ухилянтів
Чому військкоми почали розносити повістки разом із поліцейськими: роз’яснення ТЦК
18 грудня, 2023, 11:21
На момент вручення повторних повісток обвинувачений мав хворобливий стан і заявив, що не готовий морально воювати
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
5 грудня, 2023, 18:00
Прокурор наполягав на застосуванні до Паленика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 6,9 млн грн
Справа Богуслаєва: ВАКС арештував суддю Апеляційного суду
5 грудня, 2023, 17:17
Стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи
Кількість загиблих через стрілянину в Празі зросла до 15 людей: українців немає
21 грудня, 2023, 20:50
Акція «Гроші на ЗСУ» в Миколаєві 16 грудня
У Миколаєві учасників акції «Гроші на ЗСУ» не пустили до укриття: поліція відреагувала
17 грудня, 2023, 00:35
«Z» – це перша літера прізвища колеги, який написав її на шоломі
Поліція Відня пояснила, чому правоохоронець патрулював у шоломі з літерою «Z»
27 грудня, 2023, 02:43

Кримінал

Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео
Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео
СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова
СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова
СБУ затримала «блогерів», які поширювали відео ракетних ударів по Києву
СБУ затримала «блогерів», які поширювали відео ракетних ударів по Києву
Суд виніс вирок коменданту катівні «Ізоляція»
Суд виніс вирок коменданту катівні «Ізоляція»
Під час тривоги в Чернігові молодики запустили феєрверки: чим це закінчилося (відео)
Під час тривоги в Чернігові молодики запустили феєрверки: чим це закінчилося (відео)
Голова однієї з сільрад на Чернігівщині привласнив 1 млн грн на ремонті школи
Голова однієї з сільрад на Чернігівщині привласнив 1 млн грн на ремонті школи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
39K
Путін хоче припинення вогню?
27K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
25K
Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців
25K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
15K
У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт

Новини

Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Сьогодні, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua