Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поліція Відня пояснила, чому правоохоронець патрулював у шоломі з літерою «Z»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Поліція Відня пояснила, чому правоохоронець патрулював у шоломі з літерою «Z»
«Z» – це перша літера прізвища колеги, який написав її на шоломі
фото: соцмережі

Поліцейські запевняють, що ця літера не була відсилкою до Росії

В австрійському Відні викликав ажіотаж правоохоронець, який на Різдво патрулював у шоломі з літерою «Z». Правоохоронці виправдали цю ситуацію. Про це повідомляє пресслужба поліції Відня.

Як зазначили віденські поліцейські, «Z» – це перша літера прізвища їхнього колеги, який позначив свій шолом під час оперативної підготовки, щоб його впізнали.

«Колега не звернув уваги на символізм, але, звісно, був проінформований, і маркування було видалено», – йдеться у повідомленні.

У поліції підкреслили, що ця літера не була відсилкою до Росії.

Нагадаємо, у російському місті Хабаровськ дошкільнята отримали грамотами з українським гербом. Фото з церемонії нагородження поширилися в мережі.

Так, у закладі дошкільної освіти у Хабаровську нагороджували дітей, які брали участь у змаганнях з піонерболу, нагородили грамотами з тризубом.

Читайте також: Символи не брешуть, або Чому росіяни обрали «Z»
Теги: Австрія поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заворушення сталися перед матчем між польською «Легію» та англійською «Астон Віллою»
Польські футбольні фанати влаштували сутички в Бірмінгемі, є поранені
1 грудня, 06:32
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження
У Києві дітей не пустили до укриття під час тривоги: поліція відреагувала
15 грудня, 12:05
У Фінляндії поліція вимагає арешту для бойовика банди «Русич» Петровського за воєнні злочини в Україні
Поліція Фінляндії вимагає заарештувати неонациста Петровського за злочини в Україні
17 грудня, 19:57
Один з хлопців був по плечі у воді і не міг рухатися, бо занурився в мулисте дно
У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі
29 листопада, 02:24
Підозрюваними у скоєнні крадіжки є робітники, які проводили будівельні роботи на території церкви
У Києві поліція затримала чоловіків, які обікрали церкву
4 грудня, 02:34
Зеленський із неоголошеним візитом прибув до Німеччини
Зеленський із неоголошеним візитом прибув до Німеччини
14 грудня, 17:27
Стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи
Кількість загиблих через стрілянину в Празі зросла до 15 людей: українців немає
21 грудня, 20:50
Сьогодні поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства
Обшуки в Ужгородській міськраді: посадовці отримали підозри
20 грудня, 13:59
Суд дослідив усі матеріали справи та визнав дяка винним у вчиненні крадіжки
На Прикарпатті церковного дяка засудили за крадіжку скрипки в дитини
23 грудня, 20:58

Соціум

Військові США збили безпілотники і ракети, випущені хуситами
Військові США збили безпілотники і ракети, випущені хуситами
Поліція Відня пояснила, чому правоохоронець патрулював у шоломі з літерою «Z»
Поліція Відня пояснила, чому правоохоронець патрулював у шоломі з літерою «Z»
Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ
Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ
У російському Єйську пролунали потужні вибухи (відео)
У російському Єйську пролунали потужні вибухи (відео)
Пошта Латвії прискіпливо перевіряє відправлення, що прямують до двох країн
Пошта Латвії прискіпливо перевіряє відправлення, що прямують до двох країн
Турецькі поліцейські їздитимуть на Bentley та Ferrari
Турецькі поліцейські їздитимуть на Bentley та Ferrari

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
28K
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
27K
Битва за Авдіївку. Чому Кремль вчепився за це місто
8489
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
8434
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
7495
Японія поскаржилась на «дірки» в обороні через поставки озброєння до США

Новини

27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Вчора, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua