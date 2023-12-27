Поліція Відня пояснила, чому правоохоронець патрулював у шоломі з літерою «Z»

«Z» – це перша літера прізвища колеги, який написав її на шоломі

Поліцейські запевняють, що ця літера не була відсилкою до Росії

В австрійському Відні викликав ажіотаж правоохоронець, який на Різдво патрулював у шоломі з літерою «Z». Правоохоронці виправдали цю ситуацію. Про це повідомляє пресслужба поліції Відня.

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Як зазначили віденські поліцейські, «Z» – це перша літера прізвища їхнього колеги, який позначив свій шолом під час оперативної підготовки, щоб його впізнали.

«Колега не звернув уваги на символізм, але, звісно, був проінформований, і маркування було видалено», – йдеться у повідомленні.

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У поліції підкреслили, що ця літера не була відсилкою до Росії.

Нагадаємо, у російському місті Хабаровськ дошкільнята отримали грамотами з українським гербом. Фото з церемонії нагородження поширилися в мережі.

Так, у закладі дошкільної освіти у Хабаровську нагороджували дітей, які брали участь у змаганнях з піонерболу, нагородили грамотами з тризубом.