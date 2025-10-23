Головна Країна Кримінал
Ексглава КРАІЛ отримав підозру у побитті працівника слідчого ізолятора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ексглава КРАІЛ отримав підозру у побитті працівника слідчого ізолятора
Колишній посадовець є фігурантом низки кримінальних справ
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Іван Рудий перебуває під вартою в Київському слідчому ізоляторі

Ексголова нині ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий отримав підозру. Його обвинувачують в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівнику СІЗО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зазначається, що експосадовець перебуває під вартою в Київському слідчому ізоляторі в межах кримінального провадження, в якому його підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино в Україні, зберіганні кокаїну та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 309, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

«Працівники СІЗО помітили, що підозрюваний має у камері мобільний телефон та прийшли з обшуком. Не бажаючи віддавати телефон, арештант спочатку вихопив відеореєстратор правоохоронця, а потім почав наносити руками та головою удари по обличчю працівника СІЗО. Його дії припинили працівники ізолятора та інший ув’язнений», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, майор внутрішньої служби Київського слідчого ізолятора отримав легкі тілесні ушкодження.

Дії Рудого кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 КК України, а саме як умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожої на наркотичні речовини.

Як відомо, Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 28 жовтня 2020 року. Нині ж орган ліквідовано, а його обовʼязки виконує державне агентство «ПлейСіті».

Теги: прокуратура підозра

