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Кількість «п’яних» ДТП на Дніпропетровщині з початку цього року: сумна статистика

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Кількість «п’яних» ДТП на Дніпропетровщині з початку цього року: сумна статистика
фото: патрульна поліція Дніпропетровської області

У січні цього року сталось 70 дорожньо-транспортних пригод за участі п'яних водіїв з постраждалими. 87 осіб в них травмувались, а 10 людей загинуло.

На Дніпропетровщині з початку 2025 року сталося 386 ДТП за участю осіб, які перебували у нетверезому стані. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Повідомляється, що у січні цього року сталось 70 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. 87 осіб в них травмувались, а 10 людей загинуло.

Також відомо, що з початку 2025 року патрульні Дніпропетровської області виявили 224 водія водія з ознаками сп'яніння, які керували транспортними засобами і склали на них відповідні адміністративні матеріали.

«Нагадуємо про неприпустимість сідати за кермо після вживання алкоголю.Таким чином ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й оточуючих. З початку року на нашій території обслуговування сталося 386 ДТП за участю осіб, які перебували у нетверезому стані. При цьому 70 таких автопригод були з постраждалими. В них 87 осіб травмувалися, а 10 загинули», –  йдеться у повідомленні.

До слова, у Святошинському районі на лінію 112 надійшло повідомлення про транспортний засіб Hyundai, водій якого їздив дворовою територією, ймовірно, у нетверезому стані. Як повідомляє патрульна поліція Києва, правоохоронці, які оперетавно прибули за вказаною адресою, поспілкувавшись з керманичем, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Громадянин погодився пройти огляд у найближчому медичному закладі. Результат позитивний – 2,17 проміле.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася смертельна ДТП за участі п’яного 24-річного водія та його 19-річного пасажира. Винуватці аварії втекли з місця події, але правоохоронці їх невдовзі розшукали.

Нагадаємо, що у Львові постраждали троє підлітків через саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Повідомляється, що до дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка доправила трьох хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка.

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Теги: ДТП смерть Дніпропетровщина поліція травма

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