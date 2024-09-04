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«Енергоатом» прокоментував чутки про аварію на Південноукраїнській АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Енергоатом» прокоментував чутки про аварію на Південноукраїнській АЕС

В «Енергоатомі» заявляють, що зауваження буде усунено після того, як фахівці НЕК «Укренерго» відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії

В роботі одного із енергоблоків Південноукраїнській АЕС виявлено зауваження, тому блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності. Про це повідомляє пресслужба Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», водначас спростовуючи повідомлення про аварію на Південноукраїнській АЕС

«З метою припинення поширення недостовірної інформації про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС «Енергоатом» повідомляє: В роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений», – йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» заявляють, що зауваження буде усунено після того, як фахівці НЕК «Укренерго» відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії. У компанії також наголосили, що подія не пов'язана із ремонтною кампанією. 

«Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго, і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі», – йдеться у заяві компанії «Енергоатом».

яе повідомлялося раніше, блок Південноукраїнської атомної електростанції вийшов із ладу. Через це відучора в Україні різко збільшився обсяг відключень електроенергії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко з покликанням на два неназвані джерела.

Харченко відкликав прогнози, які він публічно робив останні пару днів про нормалізацію постачання електроенергії. За його словами, високовольтні мережі справді відновлюються і за пару днів будуть у порядку (наскільки це можливо), але «сюрпризи від Енергоатому передбачати поки не вдається».

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні. 

 

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Теги: Енергоатом Укренерго АЕС

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