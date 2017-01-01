Правоохоронці розповіли, як відбувалось захоплення харківського терориста

Одна із заручниць відкрила двері спецпризначенцям

Одна з жінок, захоплених в заручники в відділенні «Укрпошти» в Харкові, допомогла спецназу потрапити в будівлю. Про це повідомив прокурор області Юрій Данильченко. «Одна із заручниць відкрила двері, після чого спецпідрозділ проник усередину і знешкодив цього громадянина», - цитує Данільченка «Інтерфакс-Україна».



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Одна із заручниць відкрила двері спецпризначенцям

Одна з жінок, захоплених в заручники в відділенні «Укрпошти» в Харкові, допомогла спецназу потрапити в будівлю. Про це повідомив прокурор області Юрій Данильченко.

«Одна із заручниць відкрила двері, після чого спецпідрозділ проник усередину і знешкодив цього громадянина», - цитує Данільченка «Інтерфакс-Україна». За його словами, всі заручники здорові. З ними працюють психологи.

«Всі здорові. Двоє дітей були випущені трохи раніше, ви це бачили. З ними працювали лікарі, психологи. Всі інші заручники без тілесних ушкоджень, зрозуміло, що з психологічними травмами», - резюмує він.

Як уточнив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех, на момент, коли злочинець був знешкоджений, в заручниках залишалися 4 людини з 9 дорослих і двох дітей, захоплених спочатку.

«Залишився хлопець, відвідувач цього відділення і три жінки, співробітниці цього відділення. Вони дуже мужньо поводилися, дуже багато в чому нам допомогли. Вони були з нами в контакті. Ми працювали з їх родичами, і ми їм дуже вдячні за те, що вони так гідно витримали таку надзвичайну подію», - сказав Бех.

Голова Національної поліції Сергій Князєв також повідомив, що під час перемовин із терористом начальник кримінальної поліції області В'ячеслав Давиденко запропонував бути заручником в замін на дітей і жінок.

«Служив (Давиденко – ред.) у Луганську, зараз чесно служить у Харкові. Пишаюся такими офіцерами», - написав у Twitter Князєв.

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.

Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.